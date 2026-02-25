Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исторический приговор: браконьера львов впервые осудили по ДНК одного животного

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 19:42

Суд в Зимбабве вынес приговор, который уже называют мировым прецедентом: браконьеров удалось осудить благодаря ДНК-экспертизе, связанной с одним конкретным львом.

Речь идёт о хищнике, незаконно убитом недалеко от водопада Виктория. У подозреваемых изъяли когти и другие части тела. Но одного факта хранения было недостаточно — прокуратуре нужно было доказать, что останки принадлежат именно тому льву, которого убили незаконно.

И тут в дело вступила генетика.

Лаборатория Victoria Falls Wildlife Trust при поддержке организаций TRACE и TRAFFIC провела полный ДНК-анализ изъятых фрагментов. Полученный генетический профиль сопоставили с данными льва, ранее зарегистрированного в районе Виктория-Фолс.

Совпадение стало ключевым доказательством в суде.

В результате обвиняемые получили по 24 месяца тюремного заключения. Это первый в мире случай, когда приговор за браконьерство вынесен на основании ДНК одного конкретного льва.

Африканских львов активно убивают ради международной торговли когтями, зубами, шкурами и другими частями тела — их продают как украшения и сувениры. По данным исследований 2026 года, без серьёзных мер популяции могут резко сократиться вплоть до угрозы исчезновения.

Теперь у защитников природы появился новый инструмент. И, возможно, в судах всё чаще будут говорить не только свидетели — но и генетический код самих животных.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти

В Юрмальской больнице во время родов умерла 43-летняя женщина, но её ребенка удалось спасти.

В Юрмальской больнице во время родов умерла 43-летняя женщина, но её ребенка удалось спасти.

В Болдерае восстановили подачу электричества: без света сидели 2100 клиентов

 В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером было восстановлено ранее прерванное электроснабжение, сообщило АО «Садалес тиклс».

 В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером было восстановлено ранее прерванное электроснабжение, сообщило АО «Садалес тиклс».

Можно ли обжаловать включение в «чёрный список»: Димитров о выдворении российского корееведа

-По делу о выдворении из Латвии Андрея Ланькова. Не берусь судить о причине, но есть пара интересных моментов по процедуре, пишет в Фейсбуке юрист Алексей Димитров.

-По делу о выдворении из Латвии Андрея Ланькова. Не берусь судить о причине, но есть пара интересных моментов по процедуре, пишет в Фейсбуке юрист Алексей Димитров.

Литва ограничит выступления российских артистов, бизнесменов, художников

На фоне предложения мэра литовской столицы Валдаса Бенкунскаса запретить исполнителям из России и Белоруссии выступать в Литве премьер-министр Инга Ругинене призывает руководителя Вильнюса не только говорить, но и подготовить соответствующий проект.

На фоне предложения мэра литовской столицы Валдаса Бенкунскаса запретить исполнителям из России и Белоруссии выступать в Литве премьер-министр Инга Ругинене призывает руководителя Вильнюса не только говорить, но и подготовить соответствующий проект.

Почему в Латвии от рака умирают чаще, чем в других странах Европы?

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии ежегодно около 10 000 человек впервые диагностируют злокачественные новообразования. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра продолжит расти, достигнув 11 000 случаев к 2035 году.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в Латвии ежегодно около 10 000 человек впервые диагностируют злокачественные новообразования. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра продолжит расти, достигнув 11 000 случаев к 2035 году.

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

