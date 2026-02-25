Исторический приговор: браконьера львов впервые осудили по ДНК одного животного

Речь идёт о хищнике, незаконно убитом недалеко от водопада Виктория. У подозреваемых изъяли когти и другие части тела. Но одного факта хранения было недостаточно — прокуратуре нужно было доказать, что останки принадлежат именно тому льву, которого убили незаконно.

И тут в дело вступила генетика.

Лаборатория Victoria Falls Wildlife Trust при поддержке организаций TRACE и TRAFFIC провела полный ДНК-анализ изъятых фрагментов. Полученный генетический профиль сопоставили с данными льва, ранее зарегистрированного в районе Виктория-Фолс.

Совпадение стало ключевым доказательством в суде.

В результате обвиняемые получили по 24 месяца тюремного заключения. Это первый в мире случай, когда приговор за браконьерство вынесен на основании ДНК одного конкретного льва.

Африканских львов активно убивают ради международной торговли когтями, зубами, шкурами и другими частями тела — их продают как украшения и сувениры. По данным исследований 2026 года, без серьёзных мер популяции могут резко сократиться вплоть до угрозы исчезновения.

Теперь у защитников природы появился новый инструмент. И, возможно, в судах всё чаще будут говорить не только свидетели — но и генетический код самих животных.