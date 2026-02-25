Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва ограничит выступления российских артистов, бизнесменов, художников

© LETA 25 февраля, 2026 20:17

Важно

На фоне предложения мэра литовской столицы Валдаса Бенкунскаса запретить исполнителям из России и Белоруссии выступать в Литве премьер-министр Инга Ругинене призывает руководителя Вильнюса не только говорить, но и подготовить соответствующий проект.

«Пока Валдас Бенкунскас только говорит. Должны быть показаны реальные дела и, видимо, подготовлен проект», — сказала глава правительства журналистам в среду.

С другой стороны, премьер отмечает, что эта тема заслуживает более широких дискуссий, так как ограничения можно было бы применять не только к певцам, но и к актёрам, художникам, предпринимателям.

«Тогда, наверное, если бы проводилась такая дискуссия, она должна была бы проходить в более широком масштабе, не сужаясь до одного вопроса», — отметила она.

По словам премьера, службы страны работают активно, но в случае необходимости дополнительных мер правительство готово их обсуждать.

«А в плане организации концертов нужно активно готовиться и проводить анализ. И если человек симпатизирует стране-агрессору, возможно, следует воздержаться от его приглашения на гастроли в Литву», — добавила Ругинене.

Как сообщало агентство BNS, мэр Вильнюса Бенкунскас в понедельник обратился в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне с предложением предусмотреть в законе, чтобы исполнители, осуществляющие деятельность в России и Белоруссии, не могли выступать в Литве.

Мэр столицы предлагает внести изменения в Закон о правовом положении иностранцев, предусмотрев в нём, что правовое основание для недопуска должно включать ведение публичной культурной, развлекательной, коммерческой и иной деятельности в России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году.

По словам мэра, организаторы мероприятий заинтересованы в заработке, поэтому необходимы правовые меры национального уровня, которые пресекли бы распространение «мягкой силы» враждебных государств в Литве.

Агентство BNS писало, что на прошлой неделе министр внутренних дел Владислав Кондратович запретил рэперу Гио Пике (настоящее имя — Георгий Джиоев) въезд в Литву.

Решение принято на основании положения Закона о правовом положении иностранцев, согласно которому иностранцу запрещается въезд в Литву на срок не более пяти лет, если есть серьёзные основания полагать, что он активно поддерживает или участвует в осуществляемой иностранным государством деятельности, нарушающей принципы и нормы международного права.

В ноябре прошлого года Литва включила в «чёрный список» российского рэпера Алишера Моргенштерна; исполнитель обжаловал запрет на въезд в суде, однако его жалоба была отклонена.

