Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 18:41

Важно 0 комментариев

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Ночь станет переходной - последней по-настоящему холодной перед поступлением более теплой воздушной массы. В начале ночи ветер будет слабым, затем постепенно повернет на южный и юго-западный. К середине ночи и под утро местами сформируется туман.

На большей части территории температура понизится до -10…-15°. В первой половине ночи, при прояснениях, в восточных районах местами будет еще на градус холоднее. В Курземе и на побережье Рижского залива ожидается менее холодная погода - от -3 до -8°.

В Риге ночью также будет облачно и без осадков. Ветер слабый, к середине ночи станет южным, юго-западным и немного усилится. Минимальная температура воздуха составит -6…-8°.

Днем облачность сохранится. Лишь временами на юге возможны прояснения. Осадки не прогнозируются. Ветер южный, юго-западный - от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывы усилятся до 15-17 м/с. Температура воздуха повысится до +2…-3°.

В столице днем преимущественно облачно, без осадков. Будет преобладать умеренный южный, юго-западный ветер, к вечеру его порывы усилятся до 15 м/с. Температура поднимется до 0°.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Риге закрывают 10 детских садов. Дети кончились!
Важно

В Риге закрывают 10 детских садов. Дети кончились! (3)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Важно

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Читать

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Наука 18:31

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Читать

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

Новости Латвии 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Читать

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Читать

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Читать

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Читать