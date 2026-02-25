Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Ночь станет переходной - последней по-настоящему холодной перед поступлением более теплой воздушной массы. В начале ночи ветер будет слабым, затем постепенно повернет на южный и юго-западный. К середине ночи и под утро местами сформируется туман.

На большей части территории температура понизится до -10…-15°. В первой половине ночи, при прояснениях, в восточных районах местами будет еще на градус холоднее. В Курземе и на побережье Рижского залива ожидается менее холодная погода - от -3 до -8°.

В Риге ночью также будет облачно и без осадков. Ветер слабый, к середине ночи станет южным, юго-западным и немного усилится. Минимальная температура воздуха составит -6…-8°.

Днем облачность сохранится. Лишь временами на юге возможны прояснения. Осадки не прогнозируются. Ветер южный, юго-западный - от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывы усилятся до 15-17 м/с. Температура воздуха повысится до +2…-3°.

В столице днем преимущественно облачно, без осадков. Будет преобладать умеренный южный, юго-западный ветер, к вечеру его порывы усилятся до 15 м/с. Температура поднимется до 0°.