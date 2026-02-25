Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 12:01

Важно 1 комментариев

LETA

В Юрмальской больнице во время родов умерла 43-летняя женщина, но её ребенка удалось спасти.

Как рассказал муж покойной в коротком разговоре с порталом Delfi, его жене было 43 года, и это был её четвёртый ребёнок. Её 22-летний, 14-летний и 10-летний дети не встретили маму дома. Новорождённый ребёнок будет расти без материнской заботы. Однако мужчина сказал, что ему очень помогают его родители и родители жены. Все вместе, рука об руку, отправятся сегодня, 25 февраля, на кладбище, чтобы навестить любимую жену и мать.

Инга Рутка, руководитель системы управления качеством в Юрмальской больнице, сообщила, что в настоящее время проводится расследование и что причины инцидента будут обсуждаться после получения результатов экспертиз. На данный момент никаких дополнительных комментариев не предоставляется.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2023 году при родах умерли четыре матери, в 2022 году — пять. В 2021 году умерли шесть матерей, в 2020 году — четыре, а в 2019 году — семь. И эти показатели выше средней смертности в родах по ЕС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
Важно

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Важно

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Эксклюзив

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе (1)

Важно 13:14

Важно 1 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Читать
Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО (1)

Важно 13:12

Важно 1 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Читать

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии (1)

Важно 13:03

Важно 1 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Читать

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию? (1)

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 1 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Читать

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь (1)

Важно 12:57

Важно 1 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Читать

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне (1)

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 1 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Читать

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи (1)

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 1 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

Читать