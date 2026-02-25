Как рассказал муж покойной в коротком разговоре с порталом Delfi, его жене было 43 года, и это был её четвёртый ребёнок. Её 22-летний, 14-летний и 10-летний дети не встретили маму дома. Новорождённый ребёнок будет расти без материнской заботы. Однако мужчина сказал, что ему очень помогают его родители и родители жены. Все вместе, рука об руку, отправятся сегодня, 25 февраля, на кладбище, чтобы навестить любимую жену и мать.

Инга Рутка, руководитель системы управления качеством в Юрмальской больнице, сообщила, что в настоящее время проводится расследование и что причины инцидента будут обсуждаться после получения результатов экспертиз. На данный момент никаких дополнительных комментариев не предоставляется.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2023 году при родах умерли четыре матери, в 2022 году — пять. В 2021 году умерли шесть матерей, в 2020 году — четыре, а в 2019 году — семь. И эти показатели выше средней смертности в родах по ЕС.