В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

СГБ продолжает оценку соответствия требованиям закона для работы с государственной тайной двух исполнительных директоров и одного заместителя исполнительного директора.

В этом и прошлом году СГБ выдала семь специальных разрешений на доступ к гостайне исполнительным директорам самоуправлений и пять - заместителям исполнительных директоров. Специальные разрешения всем должностным лицам самоуправлений выданы сроком на пять лет.

В связи с выявленными рисками в одном случае было принято решение отказать исполнительному директору в допуске к гостайне. Как сообщалось, допуск не был выдан бывшему исполнительному директору самоуправления Резекне Раймонду Олехно.

В свою очередь восьми исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям СГБ выдала спецразрешения на сокращенный срок - один, два и три года вместо максимально возможных пяти лет. Специальные разрешения были выданы на сокращенный срок в связи с выявленными факторами риска, которые в понимании закона о гостайне еще не являются достаточным основанием для отказа в предоставлении допуска.

В этом и прошлом году СГБ выдала руководящим должностным лицам самоуправлений - председателям дум и их заместителям - 112 специальных разрешений на доступ к гостайне. 94 должностным лицам спецразрешение выдано на полный срок, 18 (восьми председателям и десяти заместителям председателей) - на сокращенный срок, в том числе трем председателям - на один год, остальным председателям и заместителям председателей - на два года.

На данный момент СГБ отказала в допуске к гостайне трем руководящим должностным лицам самоуправлений: двум председателям и одному заместителю председателя. Как сообщалось, из руководителей самоуправлений, которые запрашивали допуск к гостайне, было отказано ныне отстраненному председателю Резекненской думы Александру Барташевичу и уже покинувшему должность мэра Юрмалы Гатису Трукснису. Также допуск не получил ныне уже бывший вице-мэр Мадоны Айгарс Шкеле.

СГБ еще продолжает оценку соответствия требованиям пяти заместителей председателей самоуправлений.

Один председатель самоуправления и три заместителя председателей получили специальные разрешения еще в 2024 году, когда занимали другие должности, для которых необходим доступ к гостайне. Этим должностным лицам повторную проверку проходить не требовалось.