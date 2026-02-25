В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

25 февраля, 2026 12:39

Новости Латвии

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

СГБ продолжает оценку соответствия требованиям закона для работы с государственной тайной двух исполнительных директоров и одного заместителя исполнительного директора.

В этом и прошлом году СГБ выдала семь специальных разрешений на доступ к гостайне исполнительным директорам самоуправлений и пять - заместителям исполнительных директоров. Специальные разрешения всем должностным лицам самоуправлений выданы сроком на пять лет.

В связи с выявленными рисками в одном случае было принято решение отказать исполнительному директору в допуске к гостайне. Как сообщалось, допуск не был выдан бывшему исполнительному директору самоуправления Резекне Раймонду Олехно.

В свою очередь восьми исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям СГБ выдала спецразрешения на сокращенный срок - один, два и три года вместо максимально возможных пяти лет. Специальные разрешения были выданы на сокращенный срок в связи с выявленными факторами риска, которые в понимании закона о гостайне еще не являются достаточным основанием для отказа в предоставлении допуска.

В этом и прошлом году СГБ выдала руководящим должностным лицам самоуправлений - председателям дум и их заместителям - 112 специальных разрешений на доступ к гостайне. 94 должностным лицам спецразрешение выдано на полный срок, 18 (восьми председателям и десяти заместителям председателей) - на сокращенный срок, в том числе трем председателям - на один год, остальным председателям и заместителям председателей - на два года.

На данный момент СГБ отказала в допуске к гостайне трем руководящим должностным лицам самоуправлений: двум председателям и одному заместителю председателя. Как сообщалось, из руководителей самоуправлений, которые запрашивали допуск к гостайне, было отказано ныне отстраненному председателю Резекненской думы Александру Барташевичу и уже покинувшему должность мэра Юрмалы Гатису Трукснису. Также допуск не получил ныне уже бывший вице-мэр Мадоны Айгарс Шкеле.

СГБ еще продолжает оценку соответствия требованиям пяти заместителей председателей самоуправлений.

Один председатель самоуправления и три заместителя председателей получили специальные разрешения еще в 2024 году, когда занимали другие должности, для которых необходим доступ к гостайне. Этим должностным лицам повторную проверку проходить не требовалось.

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили "въезд без визы" для европейцев и для Латвии

0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Новости Латвии 13:00

0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

