Послание Трампа Конгрессу: восхваление себя и протест демократов

Побил главный рекорд — свой

Дональд Трамп выступил в своем любимом амплуа — оратора, получающего удовольствие от своих монологов и импровизаций. Теперь он — автор двух самых длинных обращений к Конгрессу в истории США.

Перед Трампом стояла важная задача — попытаться повлиять на настроения американцев перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. В прошлом году демократам удалось одержать несколько важных электоральных побед, и, учитывая особенности американской политики, у них есть все шансы добиться успеха и в этот раз — достаточно получить всего пять дополнительных мандатов для большинства в Палате представителей.

Один из важных факторов — это мнение американцев по поводу того, как Трамп и его администрация справляются с вызовами в экономике. 57% недовольны президентом, свидетельствуют данные последних опросов.

Для Трампа это болезненно, потому что именно инфляция, рабочие места, экономика и здравоохранение составляют круг тем, которые сильнее всего тревожат американцев и влияют на их выбор.

Поэтому свое послание к Конгрессу Трамп построил на восхвалении своих заслуг и противопоставлении с администрацией Джо Байдена. Президент утверждал, что унаследовал страну «в кризисе» — со «стагнирующей экономикой», «рекордной инфляцией», «разгулом преступности», но смог совершить «поворот эпохального масштаба».

Частично Трамп прав: цены в США заметно выросли в первые два года президентства Байдена, и на пике — в июне 2022 года, вскоре после начала войны России против Украины, ставшей одним из факторов роста, — инфляция достигла 9,1%. Однако это совсем не исторический рекорд: США известны времена, когда инфляция поднималась выше 23%. Кроме того, к январю 2025-го, когда Дональд Трамп занял пост президента, инфляция уже снизилась до 3%.

«За четыре долгих года предыдущая администрация привлекла в США меньше 1 триллиона долларов новых инвестиций. И когда я говорю „меньше“ — я имею в виду существенно меньше. За 12 месяцев я обеспечил обязательства более чем на 18 триллионов долларов, которые хлынут со всего мира», — утверждал он с трибуны.