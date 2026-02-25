Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

Послание Трампа Конгрессу: восхваление себя и протест демократов

© BBC 25 февраля, 2026 14:04

Мир 0 комментариев

Всего через несколько дней после того, как Верховный суд нанес удар по тарифной политике Дональда Трампа, президент США вышел к Конгрессу с ежегодным посланием о положении дел в стране. На фоне падающих рейтингов и растущего недовольства его экономическим курсом президент попытался перехватить инициативу: он нарисовал радужную картину прекрасной Америки, в которой цены снижаются, и людям прекрасно живется. И будет еще лучше. Трамп соорудил словесную витрину собственных успехов, подкрепив их цифрами и тезисами, многие из которых как минимум спорны, а иногда и откровенно ошибочны. Реакция демократов была демонстративной: десятки пропустили выступление, другие уходили из зала уже по ходу речи.

Побил главный рекорд — свой

Дональд Трамп выступил в своем любимом амплуа — оратора, получающего удовольствие от своих монологов и импровизаций. Теперь он — автор двух самых длинных обращений к Конгрессу в истории США.

Перед Трампом стояла важная задача — попытаться повлиять на настроения американцев перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. В прошлом году демократам удалось одержать несколько важных электоральных побед, и, учитывая особенности американской политики, у них есть все шансы добиться успеха и в этот раз — достаточно получить всего пять дополнительных мандатов для большинства в Палате представителей.

Один из важных факторов — это мнение американцев по поводу того, как Трамп и его администрация справляются с вызовами в экономике. 57% недовольны президентом, свидетельствуют данные последних опросов.

Для Трампа это болезненно, потому что именно инфляция, рабочие места, экономика и здравоохранение составляют круг тем, которые сильнее всего тревожат американцев и влияют на их выбор.

Поэтому свое послание к Конгрессу Трамп построил на восхвалении своих заслуг и противопоставлении с администрацией Джо Байдена. Президент утверждал, что унаследовал страну «в кризисе» — со «стагнирующей экономикой», «рекордной инфляцией», «разгулом преступности», но смог совершить «поворот эпохального масштаба».

Частично Трамп прав: цены в США заметно выросли в первые два года президентства Байдена, и на пике — в июне 2022 года, вскоре после начала войны России против Украины, ставшей одним из факторов роста, — инфляция достигла 9,1%. Однако это совсем не исторический рекорд: США известны времена, когда инфляция поднималась выше 23%. Кроме того, к январю 2025-го, когда Дональд Трамп занял пост президента, инфляция уже снизилась до 3%.

 «За четыре долгих года предыдущая администрация привлекла в США меньше 1 триллиона долларов новых инвестиций. И когда я говорю „меньше“ — я имею в виду существенно меньше. За 12 месяцев я обеспечил обязательства более чем на 18 триллионов долларов, которые хлынут со всего мира», — утверждал он с трибуны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (5)

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Важно

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

«Чувствую себя худшей мамой»: неприятный инцидент в BKUS
Важно

«Чувствую себя худшей мамой»: неприятный инцидент в BKUS

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Читать
Загрузка

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Читать

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Наука 18:31

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Читать

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

Новости Латвии 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Читать

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Читать

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Читать

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Читать