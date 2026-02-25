В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Канализационные трубы сначала замерзли, а при попытке их разморозить — лопнули. По заключению специалистов, требуется полная реконструкция около 100 метров канализационного трубопровода с многочисленными ответвлениями и двумя колодцами. Система, построенная 15 лет назад, оказалась слишком мелко заложенной, с недостаточным диаметром труб и низким качеством материалов, что привело к ее разрушению в условиях сильных морозов.

Предварительная стоимость ремонтных работ составляет около 11 тысяч евро — сумма, которая не была запланирована в бюджете приюта. Руководство Ulubele обращается к жителям с просьбой о финансовой помощи в меру возможностей, а также просит распространять эту информацию, чтобы как можно скорее восстановить канализацию и обеспечить надлежащие условия для ухода за животными.

Реквизиты для пожертвований:

Общество Dzīvnieku pansija Ulubele

Рег. № LV40008095993

AS Swedbank, Swift: HABALV22

Счет: LV97HABA0551028353893

Назначение платежа: kanalizācijas sistēmas atjaunošanai

Paypal: info@ulubele.org

Телефоны для пожертвований:

90006863 (1 звонок — 4,27 евро)

90006083 (1 звонок — 1,42 евро)

Онлайн-пожертвования: https://ulubele.org/#ziedot