В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Канализационные трубы сначала замерзли, а при попытке их разморозить — лопнули. По заключению специалистов, требуется полная реконструкция около 100 метров канализационного трубопровода с многочисленными ответвлениями и двумя колодцами. Система, построенная 15 лет назад, оказалась слишком мелко заложенной, с недостаточным диаметром труб и низким качеством материалов, что привело к ее разрушению в условиях сильных морозов.
Предварительная стоимость ремонтных работ составляет около 11 тысяч евро — сумма, которая не была запланирована в бюджете приюта. Руководство Ulubele обращается к жителям с просьбой о финансовой помощи в меру возможностей, а также просит распространять эту информацию, чтобы как можно скорее восстановить канализацию и обеспечить надлежащие условия для ухода за животными.
Реквизиты для пожертвований:
Общество Dzīvnieku pansija Ulubele
Рег. № LV40008095993
AS Swedbank, Swift: HABALV22
Счет: LV97HABA0551028353893
Назначение платежа: kanalizācijas sistēmas atjaunošanai
Paypal: info@ulubele.org
Телефоны для пожертвований:
90006863 (1 звонок — 4,27 евро)
90006083 (1 звонок — 1,42 евро)
Онлайн-пожертвования: https://ulubele.org/#ziedot
