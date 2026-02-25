В столкновении трамваев в Таллине пострадали пять человек

Как пояснили Postimees в полиции, сообщение о ДТП на улице Лубья поступило в 10 часов утра. «По предварительным данным, трамвай, двигавшийся в сторону центра города, резко затормозил, в результате чего один из пассажиров упал и получил травму. Пострадавшему вызвали скорую помощь, и трамвай поехал дальше», – сообщил пресс-секретарь.

Следовавший за ним второй трамвай, чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение, в результате чего в него сзади врезался третий трамвай.

«Скорая помощь доставила в больницу для проверки пятерых человек. Все водители трамваев были трезвы», – сказал пресс-секретарь, добавив, что точные обстоятельства происшествия выясняются.

Член правления Tallinna Linnatranspordi (TLT) Кайдо Падар сообщил Postimees, что пока невозможно сказать, была ли это человеческая ошибка или техническая неисправность.

Падар подчеркнул, что произошедшее достойно сожаления. «Ежегодно мы перевозим на трамваях 20 миллионов пассажиров. В среднем за год с трамваями происходит одна авария», – пояснил он, добавив, что водители трамваев – опытные специалисты.

Трамваи в результате аварии также получили серьезные повреждения. «Видно, что разбиты лобовые стекла, и ремонт займет много времени», – добавил Падар.

Он заверил, что авария не нарушит дальнейшее движение трамваев, поскольку для поврежденных транспортных средств есть замена. «Приношу всем свои извинения», – сказал Падар.