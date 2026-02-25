Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В столкновении трамваев в Таллине пострадали пять человек

25 февраля, 2026

скриншот с видео postimees

В среду утром в Таллинне в результате столкновения двух трамваев пострадали пять человек; движение трамваев на линиях №2 и №4 было прервано более чем на час.

Как пояснили Postimees в полиции, сообщение о ДТП на улице Лубья поступило в 10 часов утра. «По предварительным данным, трамвай, двигавшийся в сторону центра города, резко затормозил, в результате чего один из пассажиров упал и получил травму. Пострадавшему вызвали скорую помощь, и трамвай поехал дальше», – сообщил пресс-секретарь.

Следовавший за ним второй трамвай, чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение, в результате чего в него сзади врезался третий трамвай.

«Скорая помощь доставила в больницу для проверки пятерых человек. Все водители трамваев были трезвы», – сказал пресс-секретарь, добавив, что точные обстоятельства происшествия выясняются.

Член правления Tallinna Linnatranspordi (TLT) Кайдо Падар сообщил Postimees, что пока невозможно сказать, была ли это человеческая ошибка или техническая неисправность.

Падар подчеркнул, что произошедшее достойно сожаления. «Ежегодно мы перевозим на трамваях 20 миллионов пассажиров. В среднем за год с трамваями происходит одна авария», – пояснил он, добавив, что водители трамваев – опытные специалисты.

Трамваи в результате аварии также получили серьезные повреждения. «Видно, что разбиты лобовые стекла, и ремонт займет много времени», – добавил Падар.

Он заверил, что авария не нарушит дальнейшее движение трамваев, поскольку для поврежденных транспортных средств есть замена. «Приношу всем свои извинения», – сказал Падар.

Важно

Важно

Важно

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

18:41

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

18:36

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

18:31

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

18:30

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

18:25

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

18:17

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

18:10

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

