Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе (1)

25 февраля, 2026

1 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Как выяснила "Latvijas Avīze" из неофициальных, но надежных источников, водитель находился под сильным воздействием наркотиков. Обычно в таких случаях задержание не применяется без веской причины. Скорее всего, причиной его были наркотики.

"Latvijas Avīze" не удалось получить от суда никаких объяснений. Авария произошла 18 февраля в 18:50. Грузовик, двигавшийся со стороны Елгавы, не уступил дорогу автобусу, следовавшему из Риги в Кулдигу. Произошло столкновение: автобус врезался в грузовик сбоку посередине - между тягачом и прицепом. Грузовик перевернулся, передняя часть и другие конструкции автобуса получили повреждения.

Грузовик, в котором перевозились шампиньоны, зарегистрирован в Литве, за рулем находился гражданин Индии.

Эксперт по дорожному движению Оскарс Ирбитис, прибывший на место происшествия в день аварии, сказал, что ему не удалось выяснить у водителя грузовика, почему он проигнорировал два хорошо освещенных знака "Стоп" и разметку на асфальте.

После инцидента в социальных сетях разгорелись дискуссии о том, какие водительские права имеют граждане третьих стран (включая индийцев), которые все чаще водят в Латвии автомобили в качестве курьеров (и их стиль вождения часто удивляет), и проверяются ли их водительские права каким-либо латвийским учреждением.

Как рассказал представитель Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) Мартиньш Малмейстерс, в Латвии действует та же процедура, что и в других странах Европейского союза, Швейцарии и Великобритании: граждане других стран могут управлять транспортными средствами с водительскими правами, выданными в их странах, не более года.

После этого гражданин другой страны должен обменять права на права, выданные в стране, где получен вид на жительство. В Латвии такое лицо должно обратиться в ДБДД, которая запрашивает у страны, выдавшей права, информацию о подлинности и действительности водительских прав.

Если ответа нет, человек должен самостоятельно позаботиться о получении такого подтверждения. Если получить его невозможно, то получение прав в Латвии нужно начинать с нуля, как и любой житель Латвии, то есть с обучения. При наличии подтверждения необходимо сдать только экзамены.

...Полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным до решения суда...

(Latvijas Avīze)

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

