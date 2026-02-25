Бывшие водители Ушакова получили тюремные сроки за фиктивную работу в «Rīgas satiksmе»

Бывшие водители Ушакова Андрис Саулитис и Юрис Кукулис обвиняются в мошенничестве с муниципальным предприятием "Rīgas satiksme", а бывший директор по технической поддержке предприятия Ингварс Шниквалдс - в поддержке.

Саулитис и Кукулис приговорены к четырем и двум с половиной годам лишения свободы соответственно, Шниквалдс - к пяти годам пробационного надзора, и все они должны солидарно возместить сумму, которую мошенническим путем получили у "Rīgas satiksme", - около 247 000 евро.

Дело против упомянутых лиц в свое время было выделено из так называемого дела о фиктивных работниках Рижской думы. Как указано в решении, Саулитис был вовлечен в мошеннические действия за несколько лет до того, как коалиция партий "Согласие" и "Честь служить Риге" во главе с Ушаковым стала править Ригой.

Саулитис договорился с ныне покойным работником "Rīgas satiksme" Игорем Волкинштейном, что будет устроен на работу слесарем, но работать не будет.

Саулитис был принят на работу в апреле 2001 года и, фактически не работая, числился там работником до января 2019 года. За это время он получил от муниципального предприятия около 102 000 евро, а вместе с обязательными взносами государственного социального страхования - 185 405 евро.

По данным издания, Волкинштейн сообщил Шниквалдсу о фиктивном трудоустройстве Саулитиса, и тот "прикрыл" эту схему.

Кукулис, который в то время был одним из водителей Ушакова, был принят на работу по той же схеме. Кукулис был фиктивно трудоустроен в течение четырех лет, за это время получил зарплату в размере около 34 000 евро, а общие расходы "Rīgas satiksmе", включая налоги, составили 61 363 евро.

Обвиняемые не признали себя виновными, утверждая, что были наняты "Rīgas satiksmе" в качестве "тайных работников", задача которых состояла в том, чтобы следить за тем, кто ворует топливо, инструменты и запчасти. Однако компания не получила ни от одного из них письменных заявлений о нарушениях, отмечает газета.

Суд первой инстанции признал всех троих обвиняемых виновными в мошенничестве. Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.