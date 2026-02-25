Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бывшие водители Ушакова получили тюремные сроки за фиктивную работу в «Rīgas satiksmе»

25 февраля, 2026 11:29

ЧП и криминал

Рижский городской суд приговорил двух бывших водителей бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") к тюремному заключению и обязал их выплатить значительную компенсацию по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Latvijas Avīze".

Бывшие водители Ушакова Андрис Саулитис и Юрис Кукулис обвиняются в мошенничестве с муниципальным предприятием "Rīgas satiksme", а бывший директор по технической поддержке предприятия Ингварс Шниквалдс - в поддержке.

Саулитис и Кукулис приговорены к четырем и двум с половиной годам лишения свободы соответственно, Шниквалдс - к пяти годам пробационного надзора, и все они должны солидарно возместить сумму, которую мошенническим путем получили у "Rīgas satiksme", - около 247 000 евро.

Дело против упомянутых лиц в свое время было выделено из так называемого дела о фиктивных работниках Рижской думы. Как указано в решении, Саулитис был вовлечен в мошеннические действия за несколько лет до того, как коалиция партий "Согласие" и "Честь служить Риге" во главе с Ушаковым стала править Ригой.

Саулитис договорился с ныне покойным работником "Rīgas satiksme" Игорем Волкинштейном, что будет устроен на работу слесарем, но работать не будет.

Саулитис был принят на работу в апреле 2001 года и, фактически не работая, числился там работником до января 2019 года. За это время он получил от муниципального предприятия около 102 000 евро, а вместе с обязательными взносами государственного социального страхования - 185 405 евро.

По данным издания, Волкинштейн сообщил Шниквалдсу о фиктивном трудоустройстве Саулитиса, и тот "прикрыл" эту схему.

Кукулис, который в то время был одним из водителей Ушакова, был принят на работу по той же схеме. Кукулис был фиктивно трудоустроен в течение четырех лет, за это время получил зарплату в размере около 34 000 евро, а общие расходы "Rīgas satiksmе", включая налоги, составили 61 363 евро.

Обвиняемые не признали себя виновными, утверждая, что были наняты "Rīgas satiksmе" в качестве "тайных работников", задача которых состояла в том, чтобы следить за тем, кто ворует топливо, инструменты и запчасти. Однако компания не получила ни от одного из них письменных заявлений о нарушениях, отмечает газета.

Суд первой инстанции признал всех троих обвиняемых виновными в мошенничестве. Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

13:14

0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

13:12

0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили "въезд без визы" для европейцев и для Латвии

13:03

0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

13:00

0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

12:57

0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

12:39

0 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

12:37

0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

