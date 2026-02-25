Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 09:40

Важно 5 комментариев

Фото sargs.lv

Военный эксперт, депутат Сейма Игорь Раев (полковник запаса НВС) объясняет, что произойдет, если Украина станет страной ЕС: «Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск», сообщает nra.lv.

«Я переведу простыми словами: механизированная пехотная бригада из Адажи направляется в Покровск», — заявил телеканалу TV24 Игорь Раевс, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел и полковник резерва латвийской армии, комментируя, что будет означать для Латвии обновленная статья Европейской комиссии о военной помощи в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Что именно означает статья 47(2), упомянутая председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен? Одна из версий, прозвучавших с украинской стороны, заключается в том, что Украина будет принята в Европейский союз в срочном порядке. Что произойдет, если эта статья о военной помощи будет обновлена ​​сейчас?

Раев подчеркнул, что в этом случае больше не будет подхода «мы подумаем, мы посмотрим, может быть, в этом году у нас не хватит денег».

Это будет означать именно то, что всеми имеющимися у нас ресурсами мы пойдем на помощь нашим союзникам, которые находятся с нами в одном союзе, пояснил  Раев, добавив, что вряд ли многие лидеры стран ЕС были бы в восторге, если бы им пришлось выполнить этот пункт.

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе (5)

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО (5)

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии (5)

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию? (5)

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь (5)

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне (5)

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи (5)

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

