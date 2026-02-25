«Я переведу простыми словами: механизированная пехотная бригада из Адажи направляется в Покровск», — заявил телеканалу TV24 Игорь Раевс, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел и полковник резерва латвийской армии, комментируя, что будет означать для Латвии обновленная статья Европейской комиссии о военной помощи в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Что именно означает статья 47(2), упомянутая председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен? Одна из версий, прозвучавших с украинской стороны, заключается в том, что Украина будет принята в Европейский союз в срочном порядке. Что произойдет, если эта статья о военной помощи будет обновлена ​​сейчас?

Раев подчеркнул, что в этом случае больше не будет подхода «мы подумаем, мы посмотрим, может быть, в этом году у нас не хватит денег».

Это будет означать именно то, что всеми имеющимися у нас ресурсами мы пойдем на помощь нашим союзникам, которые находятся с нами в одном союзе, пояснил Раев, добавив, что вряд ли многие лидеры стран ЕС были бы в восторге, если бы им пришлось выполнить этот пункт.