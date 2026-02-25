Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский: США и Украина обсудят «пакет восстановления»

© Deutsche Welle 25 февраля, 2026 14:39

Мир 0 комментариев

Секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 26 февраля в Женеве будет обсуждать пакет восстановления для Украины, подготовку к предстоящей трехсторонней встрече и детали обмена военнопленными. Об этом сообщил журналистам в Киеве в среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что я разговаривал с Рустемом Умеровым. У него завтра будет встреча с американскими переговорщиками - с Уиткоффом и Кушнером. Также Умеров будет с министром экономики (Юлия Свириденко. - Ред.), впервые. Это будет двусторонняя встреча с американской стороной. Первый вопрос - это Prosperity Package, то есть пакет восстановления Украины. Будут проговаривать детали", - цитирует Зеленского издание "Укринформ".

Кроме того, президент сообщил, что на встрече 26 февраля также будет обсуждаться подготовка к трехсторонней встрече с участием делегации РФ, которая, по его словам, может состояться в начале марта. "Третье - это задача, которую я поставил Умерову: он будет обсуждать детали обмена (военнопленными. - Ред.). Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке", - добавил Зеленский.

Восстановление экономики Украины обойдется в 500 млрд евро

Согласно опубликованной 23 февраля оценке Всемирного банка, стоимость восстановления экономики Украины, пострадавшей за годы агрессивной российской войны, в настоящее время составляет около 588 млрд долларов (порядка 500 млрд евро). Расчет основан на данных с февраля 2022 года по конец 2025 года. Правительство в Киеве надеется в ближайшие десять лет мобилизовать около 700 млрд евро государственных и частных средств на восстановление страны, уточняет агентство Reuters.

США и Китай воздержались от поддержки резолюции о "прочном мире в Украине"
Генеральная Ассамблея ООН в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля приняла резолюцию под названием "Поддержка прочного мира в Украине". За документ, подтверждающий право Украины на "суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ" проголосовали на заседании в Нью-Йорке представители 107 стран.

Против высказались представители 12 государств - РФ, Беларуси, Буркина-Фасо, Бурунди, Кубы, КНДР, Эритреи, Ирана, Мали, Нигера, Никарагуа и Судана. Еще 51 страна воздержалась, в том числе США, Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Бразилия и ОАЭ. Документ призывает к немедленному прекращению огня в Украине, полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно удерживаемых Россией лиц и возвращению гражданских лиц в Украину.

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

