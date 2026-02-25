Зеленский: США и Украина обсудят «пакет восстановления»

"Только что я разговаривал с Рустемом Умеровым. У него завтра будет встреча с американскими переговорщиками - с Уиткоффом и Кушнером. Также Умеров будет с министром экономики (Юлия Свириденко. - Ред.), впервые. Это будет двусторонняя встреча с американской стороной. Первый вопрос - это Prosperity Package, то есть пакет восстановления Украины. Будут проговаривать детали", - цитирует Зеленского издание "Укринформ".

Кроме того, президент сообщил, что на встрече 26 февраля также будет обсуждаться подготовка к трехсторонней встрече с участием делегации РФ, которая, по его словам, может состояться в начале марта. "Третье - это задача, которую я поставил Умерову: он будет обсуждать детали обмена (военнопленными. - Ред.). Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке", - добавил Зеленский.

Восстановление экономики Украины обойдется в 500 млрд евро

Согласно опубликованной 23 февраля оценке Всемирного банка, стоимость восстановления экономики Украины, пострадавшей за годы агрессивной российской войны, в настоящее время составляет около 588 млрд долларов (порядка 500 млрд евро). Расчет основан на данных с февраля 2022 года по конец 2025 года. Правительство в Киеве надеется в ближайшие десять лет мобилизовать около 700 млрд евро государственных и частных средств на восстановление страны, уточняет агентство Reuters.

США и Китай воздержались от поддержки резолюции о "прочном мире в Украине"

Генеральная Ассамблея ООН в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля приняла резолюцию под названием "Поддержка прочного мира в Украине". За документ, подтверждающий право Украины на "суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ" проголосовали на заседании в Нью-Йорке представители 107 стран.

Против высказались представители 12 государств - РФ, Беларуси, Буркина-Фасо, Бурунди, Кубы, КНДР, Эритреи, Ирана, Мали, Нигера, Никарагуа и Судана. Еще 51 страна воздержалась, в том числе США, Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Бразилия и ОАЭ. Документ призывает к немедленному прекращению огня в Украине, полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно удерживаемых Россией лиц и возвращению гражданских лиц в Украину.