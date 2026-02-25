Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Стабильности!» потеряет почти 200 000 евро из-за распада фракции в Сейме (1)

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 14:53

Важно 1 комментариев

LETA

В связи с прекращением деятельности фракции «Стабильности!» в Сейме Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не выплатит партии финансирование из государственного бюджета в размере 195 829 евро. Об этом сообщает агентство LETA.

Согласно закону, политическая сила, фракция которой в Сейме прекратила деятельность, может продолжать получать госфинансирование, но в уменьшенном объеме.

KNAB должен прекратить выплачивать партии ту часть финансирования, которая ей была выделена за каждый полученный на выборах в Сейм голос.

Во вторник KNAB получил от Сейма официальное подтверждение о прекращении деятельности фракции «Стабильности!». В ближайшее время будет принято решение о прекращении выплаты соответствующей части госфинансирования. В 2026 году партии в целом планировалось выплатить 550 498,20 евро. Из предусмотренных на второе полугодие 2026 года 275 249 евро партии не будут выплачены 195 829 евро.

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков (1)

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя (1)

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы (1)

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне (1)

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках? (1)

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже (1)

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд (1)

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

