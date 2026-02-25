Согласно закону, политическая сила, фракция которой в Сейме прекратила деятельность, может продолжать получать госфинансирование, но в уменьшенном объеме.

KNAB должен прекратить выплачивать партии ту часть финансирования, которая ей была выделена за каждый полученный на выборах в Сейм голос.

Во вторник KNAB получил от Сейма официальное подтверждение о прекращении деятельности фракции «Стабильности!». В ближайшее время будет принято решение о прекращении выплаты соответствующей части госфинансирования. В 2026 году партии в целом планировалось выплатить 550 498,20 евро. Из предусмотренных на второе полугодие 2026 года 275 249 евро партии не будут выплачены 195 829 евро.