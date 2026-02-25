Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Пограничники в аэропортах ОАЭ стали требовать от туристов подтверждение брони отеля, обратного билета и наличия средств — и теперь без заранее оформленной визы можно не пройти.

Компании-перевозчики на европейских рейсах уже предупреждают: если у тебя нет документов, посадку могут не разрешить.

Официально список стран с визой по прибытии не изменён, но на деле граница теперь похожа на строгую фиксацию данных и предварительную проверку — похожую на ту, что вводят и в Европе через новые системы контроля.

Проще говоря: спонтанный перелёт до ОАЭ вдруг стал не таким уж спонтанным. Планируешь лететь — готовь документы заранее.