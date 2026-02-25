«Распоряжение № 2»: «Нельзя просто взять спектакль и запретить»

С заявлением в KNAB ранее обратился лидер партии «Латвия на первом месте», депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс. Он считает, что постановка может быть косвенной агитацией против него и его партии в период предвыборной кампании и просил не допустить её показа.

Руководитель отдела расследования нарушений политических организаций KNAB Амиллия Райтуме пояснила, что при оценке учитываются содержание, цели, финансирование и другие факторы.

«Nevar tā vienkārši paņemt pašu izrādi kā tādu un pateikt - likumpārkāpums, slēptas aģitācijas pazīmes», - заявила Амиллия Райтуме.

В бюро подчеркнули, что сам факт премьеры в период предвыборной агитации может быть лишь фактором риска, но не является достаточным основанием для вывода о нарушении. Если появятся новые обстоятельства, KNAB будет действовать в рамках своей компетенции.

Шлесерс, в свою очередь, раскритиковал позицию бюро и сравнил его с «сторожевым псом» партии «Новое Единство».

Эксперты отмечают, что полностью отделить искусство от политики невозможно. Ректор Латвийской академии культуры Давис Симанис подчеркнул, что любое произведение имеет идеологическое измерение. Проректор Анда Лаке заявила, что попытки ограничить темы в искусстве граничат с цензурой. Философ Артис Свеца назвал искусство пространством свободы для размышлений.

KNAB напомнил, что вопросы чести и достоинства решаются в суде, а не в компетенции бюро.