«Распоряжение № 2»: «Нельзя просто взять спектакль и запретить»

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 17:14

Важно 0 комментариев

Twitter/X

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не усмотрело признаков скрытой предвыборной агитации в готовящейся постановке Дайлес театра «Распоряжение № 2». Об этом сообщает LSM. Спектакль посвящён распоряжению бывшего президента Валдиса Затлерса 2011 года о роспуске Сейма.

С заявлением в KNAB ранее обратился лидер партии «Латвия на первом месте», депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс. Он считает, что постановка может быть косвенной агитацией против него и его партии в период предвыборной кампании и просил не допустить её показа.

Руководитель отдела расследования нарушений политических организаций KNAB Амиллия Райтуме пояснила, что при оценке учитываются содержание, цели, финансирование и другие факторы.

«Nevar tā vienkārši paņemt pašu izrādi kā tādu un pateikt - likumpārkāpums, slēptas aģitācijas pazīmes», - заявила Амиллия Райтуме.
В бюро подчеркнули, что сам факт премьеры в период предвыборной агитации может быть лишь фактором риска, но не является достаточным основанием для вывода о нарушении. Если появятся новые обстоятельства, KNAB будет действовать в рамках своей компетенции.

Шлесерс, в свою очередь, раскритиковал позицию бюро и сравнил его с «сторожевым псом» партии «Новое Единство».

Эксперты отмечают, что полностью отделить искусство от политики невозможно. Ректор Латвийской академии культуры Давис Симанис подчеркнул, что любое произведение имеет идеологическое измерение. Проректор Анда Лаке заявила, что попытки ограничить темы в искусстве граничат с цензурой. Философ Артис Свеца назвал искусство пространством свободы для размышлений.

KNAB напомнил, что вопросы чести и достоинства решаются в суде, а не в компетенции бюро.

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Наука 18:31

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

Новости Латвии 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

