За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

По данным Национальной микробиологической референс-лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы, на 8-й неделе грипп лабораторно подтверждён в 15,2 процента исследованных образцов. Все случаи - вирус типа A. Среди циркулирующих вариантов доминирует A/H3, однако в последние недели растёт доля A/H1pdm.

В 43 практиках семейных врачей зафиксировано 174 случая гриппа, что составляет 250,6 случая на 100 000 жителей. Неделей ранее показатель был выше - 291,9 на 100 000. Самая высокая интенсивность заболеваемости зарегистрирована в Елгаве и Резекне, где показатель превысил 700 случаев на 100 000 жителей.

Большинство умерших - люди старше 80 лет: 19 случаев или 68 процентов. Все пациенты имели хронические сопутствующие заболевания, и большинство не были вакцинированы против гриппа.

Распространённость других острых респираторных инфекций сохраняется на уровне 1611,6 случая на 100 000 жителей. Пневмония чаще выявляется у детей, особенно в группе 0-4 года.

С конца января растёт распространённость респираторно-синцитиального вируса. На 8-й неделе среди 167 госпитализированных пациентов RSV выявлен у 46 человек - 27,5 процента. В группе 0-4 года доля положительных тестов достигла 49,4 процента.

Доля положительных тестов на Covid-19 составила 7,5 процента. В больницы поступили 47 пациентов с Covid-19, зарегистрировано семь смертей.

SPKC призывает соблюдать профилактические меры - регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать массовых скоплений людей и при необходимости использовать медицинские маски. При симптомах заболевания следует оставаться дома и обращаться к семейному врачу.