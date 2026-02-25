Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Сейчас государственные курсы для взрослых реализуют Министерство культуры, Фонд общественной интеграции, Министерство благосостояния, их подведомственные учреждения и самоуправления. В ИЗМ считают, что при такой схеме не хватает чёткого распределения функций и согласованной системы контроля качества.

Одним из ключевых решений станет создание специального модуля на цифровой платформе навыков взрослых «Stars». Он обеспечит единый вход для записи на курсы, возможность самопроверки уровня языка от A1 до C2, а также сбор данных о результатах обучения и расходовании средств.

Разработку и поддержку модуля возьмёт на себя Государственное агентство развития образования. Латвийское агентство латышского языка будет отвечать за содержание программ и методическую поддержку, а контроль соответствия нормативам обеспечит Государственная служба качества образования.

Переходный период продлится до конца 2027 года. В это время продолжат действовать существующие механизмы и финансирование, а переход на новую систему будет поэтапным - с переносом данных из систем Фонда общественной интеграции, Государственного агентства занятости и Министерства культуры.

С 2026 по 2028 год планируется разработать нормативные изменения, создать и цифровизировать тесты самопроверки, а также заключить соглашения об обмене данными между учреждениями.

Параллельно ведётся подготовка преподавателей для работы со взрослыми. В Латвийском университете создана специализированная программа, в которой сейчас обучаются 37 студентов. Программа реализуется при поддержке Европейского социального фонда Plus.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя
«Чувствую себя худшей мамой»: неприятный инцидент в BKUS
Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

