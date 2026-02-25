Почему курсы латышского решили собрать в одних руках?

Сейчас государственные курсы для взрослых реализуют Министерство культуры, Фонд общественной интеграции, Министерство благосостояния, их подведомственные учреждения и самоуправления. В ИЗМ считают, что при такой схеме не хватает чёткого распределения функций и согласованной системы контроля качества.

Одним из ключевых решений станет создание специального модуля на цифровой платформе навыков взрослых «Stars». Он обеспечит единый вход для записи на курсы, возможность самопроверки уровня языка от A1 до C2, а также сбор данных о результатах обучения и расходовании средств.

Разработку и поддержку модуля возьмёт на себя Государственное агентство развития образования. Латвийское агентство латышского языка будет отвечать за содержание программ и методическую поддержку, а контроль соответствия нормативам обеспечит Государственная служба качества образования.

Переходный период продлится до конца 2027 года. В это время продолжат действовать существующие механизмы и финансирование, а переход на новую систему будет поэтапным - с переносом данных из систем Фонда общественной интеграции, Государственного агентства занятости и Министерства культуры.

С 2026 по 2028 год планируется разработать нормативные изменения, создать и цифровизировать тесты самопроверки, а также заключить соглашения об обмене данными между учреждениями.

Параллельно ведётся подготовка преподавателей для работы со взрослыми. В Латвийском университете создана специализированная программа, в которой сейчас обучаются 37 студентов. Программа реализуется при поддержке Европейского социального фонда Plus.