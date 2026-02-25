По данным самоуправления, по сравнению с 2017-2018 годом число детей в столице сократилось более чем на 40 процентов, а в отдельных районах - на 50 процентов и более. Сейчас в Риге дошкольное образование получают более 20 000 детей, при этом свободных мест свыше 2000.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис пояснил:

«Если сравнивать с 2017-2018 годом, то сокращение превышает 40 процентов. Мы можем продолжать тратить деньги и отапливать полупустые детские сады, но лучше направить эти средства точечно - на оставшиеся учреждения, оплату труда педагогов и улучшение среды».

В думе подчёркивают, что в большинстве случаев речь идёт об административном объединении при сохранении мест обучения. Детские сады «Margrietiņa», «Zilbīte», Рижская 104-я и 232-я дошкольные образовательные учреждения будут присоединены к другим учреждениям, сохраняя предоставление услуги.

Оппозиция заявила, что решения о реорганизации приняты без её участия, и раскритиковала одновременное увеличение софинансирования частных детсадов.

Педагогам и руководителям закрываемых учреждений пообещали предложить другие рабочие места, поскольку в системе сохраняются вакансии.

Освобождённые здания планируют использовать для других муниципальных нужд - в том числе под молодёжные или дневные центры. Всем детям обещано обеспечить места в ближайших дошкольных учреждениях.