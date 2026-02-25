Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

В Риге закрывают 10 детских садов. Дети кончились! (3)

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 17:38

Важно 3 комментариев

LETA

Из-за демографического спада Рижская дума решила закрыть 10 муниципальных детских садов и объединить администрации ряда дошкольных учреждений. Об этом сообщает LSM. Одновременно отклонены четыре коллективных обращения жителей с требованием сохранить отдельные детсады.

По данным самоуправления, по сравнению с 2017-2018 годом число детей в столице сократилось более чем на 40 процентов, а в отдельных районах - на 50 процентов и более. Сейчас в Риге дошкольное образование получают более 20 000 детей, при этом свободных мест свыше 2000.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис пояснил:

«Если сравнивать с 2017-2018 годом, то сокращение превышает 40 процентов. Мы можем продолжать тратить деньги и отапливать полупустые детские сады, но лучше направить эти средства точечно - на оставшиеся учреждения, оплату труда педагогов и улучшение среды».

В думе подчёркивают, что в большинстве случаев речь идёт об административном объединении при сохранении мест обучения. Детские сады «Margrietiņa», «Zilbīte», Рижская 104-я и 232-я дошкольные образовательные учреждения будут присоединены к другим учреждениям, сохраняя предоставление услуги.

Оппозиция заявила, что решения о реорганизации приняты без её участия, и раскритиковала одновременное увеличение софинансирования частных детсадов.

Педагогам и руководителям закрываемых учреждений пообещали предложить другие рабочие места, поскольку в системе сохраняются вакансии.

Освобождённые здания планируют использовать для других муниципальных нужд - в том числе под молодёжные или дневные центры. Всем детям обещано обеспечить места в ближайших дошкольных учреждениях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Важно

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (5)

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя
Важно

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мороз до -15° перед потеплением. Облака придут с северо-запада, но без осадков (3)

Важно 18:41

Важно 3 комментариев

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Над Латвией в ближайшие часы начнет понижаться атмосферное давление. С северо-запада придет облачность, однако существенных осадков она не принесет. Об этом свидетельствует текущий прогноз синоптиков.

Читать
Загрузка

В Болдерае без света остались 2100 клиентов. Бригада «Sadales tīkls» ищет причину сбоя (3)

Важно 18:36

Важно 3 комментариев

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

В Риге, в районе Болдерая, в среду вечером произошло технологическое нарушение в электросети. Об этом сообщает LETA со ссылкой на AS «Sadales tīkls». Без электроснабжения временно остались около 2100 клиентов.

Читать

Пластик в опухолях? В 90% случаев рака простаты нашли микрочастицы (3)

Наука 18:31

Наука 3 комментариев

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Учёные обнаружили микропластик в 9 из 10 опухолей простаты. И его там оказалось значительно больше, чем в здоровой ткани.

Читать

За неделю умерли ещё 6 больных гриппом. Самая высокая заболеваемость — в Елгаве и Резекне (3)

Новости Латвии 18:30

Новости Латвии 3 комментариев

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

В Латвии продолжают активно циркулировать вирусы гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе скончались шесть пациентов с подтверждённой инфекцией. С начала сезона зарегистрировано уже 28 смертей.

Читать

Почему курсы латышского решили собрать в одних руках? (3)

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 3 комментариев

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Министерство образования и науки подготовило концептуальный доклад о реформе системы обучения латышскому языку для взрослых. Об этом сообщает LETA. Ведомство предлагает устранить раздробленность ответственности между разными учреждениями и создать единую, координированную модель управления.

Читать

«Чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории»: организаторы лекции Ланькова намерены жаловаться на Браже (3)

Важно 18:17

Важно 3 комментариев

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Как мы уже сообщали, латвийская полиция во вторник задержала и депортировала известного эксперта по Северной и Южной Корее Андрея Ланькова. По словам его адвоката, в этот же день выяснилось, что власти Латвии в лице МИДа еще несколько дней назад объявили Ланькова персоной нон грата.

Читать

14 447 евро ущерба. Дело Криловскиса передано в суд (3)

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 3 комментариев

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Прокуратура передала в Курземский районный суд уголовное дело против бывшего исполнительного директора самоуправления Вентспилсского края Юриса Криловскиса. Об этом сообщает LETA. Ему вменяют превышение служебных полномочий из корыстных побуждений и причинение существенного ущерба самоуправлению.

Читать