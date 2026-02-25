Неужели это перелом? В Южной Корее рождаемость растёт второй год подряд

В 2025 году в Южной Корее родилось 254 500 детей — это самый большой годовой прирост за 15 лет. Число новорождённых выросло на 6,8% — второй год подряд. Коэффициент рождаемости поднялся с 0,75 до 0,80 — впервые с 2021 года страна вернулась к уровню 0,8. При этом смертей всё равно больше — на 108 900, и население продолжает сокращаться. Южная Корея остаётся единственной страной ОЭСР с показателем ниже 1,0.

Эксперты объясняют всплеск эффектом «эхо бумеров» — поколения, рождённого в 1991–1995 годах, когда в стране кратковременно выросла рождаемость. Тогда появилось около 3,6 млн детей. Сейчас этому поколению немного за 30 — возраст, когда чаще всего рожают первого ребёнка. Женщин в начале тридцатых в 2025 году насчитывалось около 1,7 млн — на 9% больше, чем в 2020-м. Сыграл роль и отложенный спрос: браки, перенесённые во время ковида, наконец состоялись. Рождения в течение двух лет после свадьбы выросли на 10,2%.

За два десятилетия власти потратили сотни миллиардов долларов на поддержку семей — выплаты, субсидии на жильё, длинные отпуска по уходу за ребёнком. Некоторые компании предлагают до 100 млн вон за рождение ребёнка. Но жильё остаётся дорогим, частное образование — затратным, а рынок труда для молодёжи — сложным. Демографы предупреждают: эффект нынешнего поколения может ослабнуть уже после 2027 года, когда в репродуктивный возраст войдут менее многочисленные когорты.

