Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Февраля Завтра: Alma, Annemarija
Доступность

Неужели это перелом? В Южной Корее рождаемость растёт второй год подряд

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 12:15

Всюду жизнь 0 комментариев

Страна, которую годами называли символом демографического кризиса, неожиданно показала рост.

В 2025 году в Южной Корее родилось 254 500 детей — это самый большой годовой прирост за 15 лет. Число новорождённых выросло на 6,8% — второй год подряд. Коэффициент рождаемости поднялся с 0,75 до 0,80 — впервые с 2021 года страна вернулась к уровню 0,8. При этом смертей всё равно больше — на 108 900, и население продолжает сокращаться. Южная Корея остаётся единственной страной ОЭСР с показателем ниже 1,0.

Эксперты объясняют всплеск эффектом «эхо бумеров» — поколения, рождённого в 1991–1995 годах, когда в стране кратковременно выросла рождаемость. Тогда появилось около 3,6 млн детей. Сейчас этому поколению немного за 30 — возраст, когда чаще всего рожают первого ребёнка. Женщин в начале тридцатых в 2025 году насчитывалось около 1,7 млн — на 9% больше, чем в 2020-м. Сыграл роль и отложенный спрос: браки, перенесённые во время ковида, наконец состоялись. Рождения в течение двух лет после свадьбы выросли на 10,2%.

За два десятилетия власти потратили сотни миллиардов долларов на поддержку семей — выплаты, субсидии на жильё, длинные отпуска по уходу за ребёнком. Некоторые компании предлагают до 100 млн вон за рождение ребёнка. Но жильё остаётся дорогим, частное образование — затратным, а рынок труда для молодёжи — сложным. Демографы предупреждают: эффект нынешнего поколения может ослабнуть уже после 2027 года, когда в репродуктивный возраст войдут менее многочисленные когорты.

254 500 рождений — максимум за 15 лет.
Но достаточно ли этого, чтобы изменить траекторию страны?
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки
Эксклюзив

Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки (1)

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
Важно

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
Важно

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Читать
Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Читать

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Читать

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

Читать

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

Читать

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Читать

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

Читать