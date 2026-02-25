Комическая районная: Театр Чехова приглашает на премьеру о «Болдерае»

Свадьба двух молодых людей в одном из лучших кабачков некоего рижского района превращается в непредсказуемую бурю эмоций. За блестящим фасадом торжества встречаются прошлое и настоящее – раскрываются давно замалчиваемые обиды, вопросы без ответов и чувства, которые, казалось, остались в прошлом.

Пока молодожены с надеждой смотрят в будущее, гости пользуются возможностью, которую предоставила редкая встреча, чтобы выяснить отношения. Праздничная атмосфера постепенно становится напряженной, и вечер, начавшийся с тостов и танцев, балансирует на грани комедии и драмы.

«Создается комическая сцена, где героям приходит в голову в день праздника решить свои давние проблемы. Болдерая — это случайный выбор, такое могло бы произойти в любом районе Риги или Латвии. Для нас было важно показать в спектакле, как герои оказываются способны брать на себя ответственность и действовать, или же жить в безразличии и молчать, если так проще», — подчеркивает режиссер Элмарс Сеньковс.

«Акцент будет сделан на том, чтобы в принципе любой житель Риги, независимо от социального статуса или этнической принадлежности, смог отождествить себя с людьми, которые будут показаны в этом спектакле, и узнать себя в ком-то из них. В структуре персонажей представлена совокупность всех возможных слоев общества», — отмечает драматург Юстине Клява.

Кроме того, Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию «Топографический контекст социальных явлений», которая состоится в прямом эфире 6 марта, в 18:00, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра.

В творческую команду под руководством режиссера Элмарса Сеньковса входят драматург Юстине Клява, сценограф Адрианс Томс Кулпе, композитор Эдгарс Макенс, художники по костюмам Фелицита Гага и Алиса Онтенсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова, ассистент режиссера Сергей Смыков и помощник режиссера Светлана Воронецкая.

В спектакле принимают участие актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Элина Барткевич, Евгений Черкес, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вероника Плотникова, Наталия Живец, Максим Бусел, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Галина Российская/Татьяна Лукашенкова, Татьяна Гуревич, Анатолий Фечин и Дмитрий Егоров, а также приглашенные артисты Дарта Цируле и Сергей Смыков.

Ближайшие показы: 27.02. (19:00), 28.02. (18:00), 1.03. (17:00), 13.03. (19:00), 29.03. (18:00), 31.03. (19:00), 14.04. (19:00), 15.05. (19:00), 29.05. (19:00).

Спектакль «Болдерая» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+.