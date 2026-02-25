Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комическая районная: Театр Чехова приглашает на премьеру о «Болдерае»

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 10:07

История и культура 0 комментариев

27 февраля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера спектакля по пьесе Юстине Клявы «Болдерая» в постановке Элмарса Сеньковса. Это комическая районная мелодрама в двух частях.

Свадьба двух молодых людей в одном из лучших кабачков некоего рижского района превращается в непредсказуемую бурю эмоций. За блестящим фасадом торжества встречаются прошлое и настоящее – раскрываются давно замалчиваемые обиды, вопросы без ответов и чувства, которые, казалось, остались в прошлом.

Пока молодожены с надеждой смотрят в будущее, гости пользуются возможностью, которую предоставила редкая встреча, чтобы выяснить отношения. Праздничная атмосфера постепенно становится напряженной, и вечер, начавшийся с тостов и танцев, балансирует на грани комедии и драмы.

«Создается комическая сцена, где героям приходит в голову в день праздника решить свои давние проблемы. Болдерая — это случайный выбор, такое могло бы произойти в любом районе Риги или Латвии. Для нас было важно показать в спектакле, как герои оказываются способны брать на себя ответственность и действовать, или же жить в безразличии и молчать, если так проще», — подчеркивает режиссер Элмарс Сеньковс.

«Акцент будет сделан на том, чтобы в принципе любой житель Риги, независимо от социального статуса или этнической принадлежности, смог отождествить себя с людьми, которые будут показаны в этом спектакле, и узнать себя в ком-то из них. В структуре персонажей представлена совокупность всех возможных слоев общества», — отмечает драматург Юстине Клява.

Кроме того, Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию «Топографический контекст социальных явлений», которая состоится в прямом эфире 6 марта, в 18:00, в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Театра Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале театра.

В творческую команду под руководством режиссера Элмарса Сеньковса входят драматург Юстине Клява, сценограф Адрианс Томс Кулпе, композитор Эдгарс Макенс, художники по костюмам Фелицита Гага и Алиса Онтенсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова, ассистент режиссера Сергей Смыков и помощник режиссера Светлана Воронецкая.

В спектакле принимают участие актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Элина Барткевич, Евгений Черкес, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вероника Плотникова, Наталия Живец, Максим Бусел, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Галина Российская/Татьяна Лукашенкова, Татьяна Гуревич, Анатолий Фечин и Дмитрий Егоров, а также приглашенные артисты Дарта Цируле и Сергей Смыков.

Ближайшие показы: 27.02. (19:00), 28.02. (18:00), 1.03. (17:00), 13.03. (19:00), 29.03. (18:00), 31.03. (19:00), 14.04. (19:00), 15.05. (19:00), 29.05. (19:00).

Спектакль «Болдерая» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+.

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
Важно

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент (1)

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
Важно

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
Важно

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Загрузка

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Новости Латвии 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Важно 12:57

Важно 0 комментариев

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

