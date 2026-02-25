Лувр трещит по швам: крупнейший музей мира накрывают новые скандалы!

Ограбление драгоценностей Наполеона на €88 млн в октябре стало не шоком, а финальной точкой в цепочке проблем, о которых предупреждали давно.

Парламентская комиссия назвала Лувр «государством в государстве» и заявила о «системных сбоях» и «отрицании рисков». Проверка показала: к 2024 году камеры видеонаблюдения стояли лишь в 39% залов музея, который ежегодно принимает более 8,7 млн посетителей.

Галерею Аполлона, откуда вынесли изумрудное ожерелье Наполеона I и диадему с 212 жемчужинами и почти 2000 бриллиантов эпохи Наполеона III, грабители покинули за семь минут. Украшения до сих пор не найдены.

Тем временем полиция расследует возможную мошенническую схему с билетами на €10 млн. Задержаны девять человек, включая двух сотрудников и гидов.

Профсоюзы уже несколько месяцев требуют модернизации здания и увеличения штата. Руководство под огнём критики.

Президент Лувра Лоранс де Кар, назначенная в 2021 году, после кражи говорила о «ужасном провале» и признала, что периметр музея был защищён «крайне недостаточно». Во вторник она подала в отставку. В Елисейском дворце это назвали «актом ответственности».

Крупнейший музей мира.

8,7 миллиона посетителей в год.

И только 39% залов под камерами.

Иногда кража — это не начало истории.

А её логический итог.