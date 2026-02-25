В России трансгендерную женщину посадили в мужскую колонию

Следствие и суд усмотрели в снимках порнографию, а в стихах — призывы к суициду. По данным «Осторожно, новости», Юлию признали виновной по статьям о склонении к самоубийству (часть 3 статьи 110.1 УК), а также в изготовлении и распространении порнографии (часть 2 статьи 242.1 и часть 3 статьи 242 УК).

Издание «Парни+» сообщало, что девушка флиртовала с незнакомцами в интернете и продавала свои обнаженные снимки — и в какой-то момент «продажу фотографий заметили полицейские».

Дело Юлии рассматривали в судах несколько лет. По одной информации, его завели, когда девушка была несовершеннолетней. По другой, ей уже было 18 лет.

За время процесса она успела сменить документы с гендерным маркером «муж» на документы с маркером «жен». «Осторожно, новости» утверждает, что девушка также вступила в брак. Где и как это произошло, неясно.

Суд первой инстанции (какой, когда и где — ни правозащитники, ни журналисты не уточняют) назначил Юлии пять лет условно, но прокуратура обжаловала это решение. Ведомство посчитало, что смена гендерного маркера в паспорте могла быть попыткой избежать более строгого наказания. Дело отправили на пересмотр, в результате чего Юлии назначили реальный срок.