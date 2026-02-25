На европейском авторынке год начался со спада, но в Латвии — с роста (ЦИФРЫ)

В январе в странах Европейского союза было продано в общей сложности 799 625 новых легковых автомобилей, что на 3,9% меньше, чем в январе прошлого года.

В то время как продажи бензиновых и дизельных автомобилей продолжают падать, продажи электромобилей по сравнению с январем прошлого года показали уверенный рост на 24,2%, гибридных автомобилей – на 6,2%, а продажи подключаемых гибридов выросли на 28,7%. Доля электромобилей в общем объеме продаж в январе составила 19,8%, гибридных автомобилей – 38,6%, а подключаемых гибридов – 9,8%.

Общую тенденцию к снижению определили прежде всего два крупнейших рынка: и в Германии, и во Франции продажи новых легковых автомобилей сократились на 6,6% по сравнению с январем прошлого года. В то же время в Италии и Испании показатели продаж немного выросли – на 6,2% и 1,1% соответственно.

Среди стран Балтии продажи новых легковых автомобилей в Литве остались на уровне января прошлого года, а в Латвии продолжился начавшийся в прошлом году рост, составив 12,4%. В Эстонии продажи выросли на целых 155,9%, однако это связано с неадекватной базой сравнения за январь прошлого года.