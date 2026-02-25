Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Я пожила в 76 Airbnb одна — вот как не нарваться и выбрать идеальный вариант

Редакция PRESS 25 февраля, 2026 10:06

Всюду жизнь 0 комментариев

Ночёвка с хозяевами в Индии. Квартира в Коломбо. Странный дом в Тбилиси. И один вариант, откуда пришлось уехать в первую же ночь.

Путешественница, которая с 2008 года успела пожить в 76 Airbnb по всему миру, признаётся: не всё было радужно. Были грязные квартиры. Были небезопасные. Были откровенно переоценённые. Но за годы она выработала систему — как не проколоться, особенно если едешь одна.

Вот что она советует.

1. Ищите “своего” хозяина по фото
Любите искусство? Книги? Серфинг? Смотрите на интерьер. Картины на стенах, полки с книгами, необычный дизайн — это намёки на вкусы владельца. А значит, и на атмосферу района. Часто именно такие хозяева дают лучшие локальные советы.

2. Не берите первый этаж
Квартира выше уровня земли — спокойнее. В доминиканском доме, который она однажды сняла, часть окон вообще не закрывалась. С тех пор правило простое: первый этаж — только если это уединённая хижина “по задумке”.

3. Путешествуйте вне сезона
Цены ниже, туристов меньше. Например, Мадрид в августе — жарко, но выгодно. И можно позволить себе жильё, которое в высокий сезон было бы недоступным.

4. Проверяйте замки
Кодовые замки удобны, но не всегда внушают доверие. Лучше, если внутри есть дополнительная защёлка. Если её нет на фото — спросите у хозяина до бронирования.

5. Осторожно с “общим жильём”
Жить у хозяев — это либо лучший опыт, либо самый неприятный. Были прекрасные приёмы. И был случай, после которого она больше не останавливается у мужчин-хозяев. Если что-то кажется странным — уходите сразу.

6. Гайдбук — зелёный флаг
Если в объявлении есть собственный путеводитель хозяина — это хороший знак. Обычно такие владельцы действительно любят свой район и продумывают детали.

7. Кухня — спасение
В некоторых городах вечером небезопасно. В Кито старый город после заката пустеет. Если есть кухня, можно спокойно остаться дома и приготовить ужин.

8. Только с отзывами
Новые объекты без отзывов — лотерея. Она признаётся: иногда везло, иногда — нет. Лучше выбирать “superhost” с большим количеством отзывов, особенно если там упоминается, что женщина чувствовала себя безопасно одна.

9. Просите скидку за долгий срок
Многие хозяева готовы дать до 30% скидки за месяц проживания и даже убрать плату за уборку. Особенно в менее туристических городах — например, в Лодзи или Тимишоаре.

За 76 поездок она убедилась: идеальный Airbnb — это не про красивую картинку. Это про детали, безопасность и умение читать между строк.

А вы когда-нибудь уезжали из жилья в первую же ночь?
 
 

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО
Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти (1)

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев (5)

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили “въезд без визы” для европейцев и для Латвии

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

