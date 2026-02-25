Я пожила в 76 Airbnb одна — вот как не нарваться и выбрать идеальный вариант

Путешественница, которая с 2008 года успела пожить в 76 Airbnb по всему миру, признаётся: не всё было радужно. Были грязные квартиры. Были небезопасные. Были откровенно переоценённые. Но за годы она выработала систему — как не проколоться, особенно если едешь одна.

Вот что она советует.

1. Ищите “своего” хозяина по фото

Любите искусство? Книги? Серфинг? Смотрите на интерьер. Картины на стенах, полки с книгами, необычный дизайн — это намёки на вкусы владельца. А значит, и на атмосферу района. Часто именно такие хозяева дают лучшие локальные советы.

2. Не берите первый этаж

Квартира выше уровня земли — спокойнее. В доминиканском доме, который она однажды сняла, часть окон вообще не закрывалась. С тех пор правило простое: первый этаж — только если это уединённая хижина “по задумке”.

3. Путешествуйте вне сезона

Цены ниже, туристов меньше. Например, Мадрид в августе — жарко, но выгодно. И можно позволить себе жильё, которое в высокий сезон было бы недоступным.

4. Проверяйте замки

Кодовые замки удобны, но не всегда внушают доверие. Лучше, если внутри есть дополнительная защёлка. Если её нет на фото — спросите у хозяина до бронирования.

5. Осторожно с “общим жильём”

Жить у хозяев — это либо лучший опыт, либо самый неприятный. Были прекрасные приёмы. И был случай, после которого она больше не останавливается у мужчин-хозяев. Если что-то кажется странным — уходите сразу.

6. Гайдбук — зелёный флаг

Если в объявлении есть собственный путеводитель хозяина — это хороший знак. Обычно такие владельцы действительно любят свой район и продумывают детали.

7. Кухня — спасение

В некоторых городах вечером небезопасно. В Кито старый город после заката пустеет. Если есть кухня, можно спокойно остаться дома и приготовить ужин.

8. Только с отзывами

Новые объекты без отзывов — лотерея. Она признаётся: иногда везло, иногда — нет. Лучше выбирать “superhost” с большим количеством отзывов, особенно если там упоминается, что женщина чувствовала себя безопасно одна.

9. Просите скидку за долгий срок

Многие хозяева готовы дать до 30% скидки за месяц проживания и даже убрать плату за уборку. Особенно в менее туристических городах — например, в Лодзи или Тимишоаре.

За 76 поездок она убедилась: идеальный Airbnb — это не про красивую картинку. Это про детали, безопасность и умение читать между строк.

А вы когда-нибудь уезжали из жилья в первую же ночь?



