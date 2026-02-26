Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На основе латышскости? Браже поделила все партии на правильные и неправильные (1)

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 15:01

Важно 1 комментариев

LETA

Портал Pietiek опубликовал вопросы оппозиционных депутатов Сейма к нынешнему министру иностранных дел от партии «Новое Единство» Байбе Браже и данные ею ответы о том, какие партии «Единство» считает правильными, а какие — неправильными.

Вопрос депутатов о прогосударственных политических партиях

На основании части первой статьи 119 Регламента Сейма депутаты Сейма подготовили вопрос относительно высказанного вами 29 января этого года во время внешнеполитических дебатов в Сейме мнения о том, что в спектре политических партий Латвии существуют прогосударственные партии, тем самым оставляя возможность для интерпретации в отношении других партий, которые по вашей классификации не относятся к прогосударственным.

Согласно стенограмме заседания Сейма от 29 января ваши слова звучали следующим образом: «Дамы и господа, приближаются выборы. Каков будет их результат, мы не знаем. Но всем прогосударственным партиям в год выборов… нам нужно быть особенно бдительными. (...)  У нас есть обязанность защищать выборы как одну из основ демократического латвийского государства. Предшествующее поведение России свидетельствует о том, что она будет эскалировать немилитарные попытки запугать и расколоть общество. На это указывает опубликованный на этой неделе доклад Бюро по защите Сатверсме».

Ежегодные внешнеполитические дебаты и особенно доклад министра иностранных дел, открывающий дебаты, привлекают внимание высшего уровня со стороны иностранных дипломатов, что подтверждается и многочисленным присутствием послов в Сейме во время дебатов. Доклад министра иностранных дел фактически следует рассматривать как послание нашим внешнеполитическим партнёрам не только о внешнеполитических установках и целях, но и о внутренней политике как таковой.

С учётом вышеизложенного просим вас ответить на следующие вопросы:

Если в используемой вами терминологии существует понятие «прогосударственные партии», логично вытекает, что, возможно, идентифицируются и другие категории партий, в том числе такие, которые не соответствуют указанному обозначению. Просим предоставить подробное разъяснение используемой вами классификации политических партий, указав конкретные критерии и правовые или политические соображения, на основании которых партии распределяются по соответствующим категориям.

Просим уточнить, по каким объективным и проверяемым критериям вы оцениваете соответствие политической партии определённой категории и пояснить, в какую из определённых вами категорий вы относите политическую партию «Латвия на первом месте!» («Latvija pirmajā vietā!»), обосновав свою оценку!

В случае, если в вашем распоряжении имеется информация или обоснованные подозрения, что какая-либо из считающихся вами антигосударственными политических партий уже представлена в Сейме или планирует участвовать в выборах 15-го Сейма, просим сообщить, обращались ли вы в компетентные органы государственной безопасности в соответствии с нормативными актами. Если да, то какие меры в этой связи были предприняты?

Ответ на вопрос отдельных депутатов 14-го Сейма № 213/J14

Отвечая на вопрос депутатов 14-го Сейма — Л. Лиепини, Э. Зивтини, В. Плешкане, И. Стобовой — № 213/J14 «О прогосударственных политических партиях», предоставляю следующую информацию.

Под прогосударственными партиями я понимаю такие партии, которые руководствуются основными ценностями латвийского государства, действуют государственно, заботясь о безопасности и обороноспособности нашей страны, о сохранении и укреплении латышскости и культурного наследия нашего народа, а также соблюдают принципы правового государства и демократии.

Неподатливость популизму, дезинформации и особенно нарративу о «несостоявшемся государстве», на мой взгляд, должна быть основным принципом любой уважающей себя и государственной партии.

Важным аспектом, на мой взгляд, является также непоколебимая и всесторонняя поддержка Украины в её борьбе против преступной агрессии России.

Каждая политическая партия сама определяет, как она себя позиционирует, в том числе считает ли она себя и свою деятельность прогосударственной и какие ценности считает основой своей деятельности.

Благодарю за имевшееся до сих пор сотрудничество, а также надеюсь на дальнейшее сотрудничество и вклад в три основных направления деятельности правительства Латвии и внешней политики — безопасность, экономика и люди.

Сообщаю, что не смогу прибыть в Сейм 12 февраля 2026 года в 17:00 для предоставления устного ответа, поскольку буду находиться в командировке за пределами Латвии.

Министр иностранных дел Байба Браже.

