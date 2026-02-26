В Риге с июля введут плату за аренду муниципальных квартир

Муниципалитету принадлежат 11 821 квартира, из них 1963 — социальные, 9858 — арендные. В правилах предусмотрены льготы в размере 30% и 50%.

Доходы от аренды планируется направить на ремонт муниципального жилья и на новые программы поддержки семей с детьми.