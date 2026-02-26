В Риге с июля введут плату за аренду муниципальных квартир

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.
