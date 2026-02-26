Она отметила, что аптекарь остаётся самым доступным специалистом системы здравоохранения - к нему можно обратиться в любое время за консультацией, разъяснениями по безрецептурным препаратам или вопросами о назначенных лекарствах.

Особенно значим объём работы при отпуске рецептурных препаратов. Фармацевт не просто передаёт лекарство пациенту, а проверяет данные рецепта, уточняет схему применения, объясняет дозировку, возможные побочные эффекты и особенности сочетания с другими средствами.

По словам Ритене, именно профессиональные знания и ответственность за корректное информирование пациента и составляют суть этой услуги. Плата отражает не сам факт продажи лекарства, а квалифицированную консультацию и контроль безопасности терапии.