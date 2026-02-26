Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Космический гигант рухнет на Землю? У МКС уже назначена дата конца!

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 10:05

Наука 0 комментариев

2030 год — или около того. Человечество готовится проститься с самым большим объектом, который когда-либо строило за пределами Земли. Международная космическая станция — почти как футбольное поле в длину и весом около миллиона фунтов — пойдёт на снижение.

План давно утверждён. Сначала станцию перестанут «подталкивать» вверх — без регулярных включений двигателей она начнёт постепенно снижаться под воздействием разрежённой атмосферы. Космонавты останутся на борту до последнего — поддерживать системы. Но за 2-6 месяцев до финала экипаж покинет станцию. Последний ужин из пакетиков. Последний шум космического туалета.

Дальше — без людей.

К МКС будет пристыкован специальный аппарат — модифицированный корабль Dragon от компании SpaceX. Его уже называют «космическим жнецом». Именно он направит гигантскую конструкцию к точке в южной части Тихого океана — по расчётам, самому удалённому месту на Земле.

Перед финалом могут даже изменить положение солнечных панелей станции, чтобы усилить сопротивление и ускорить падение.

Потом — последний импульс. И МКС войдёт в атмосферу.

Большая часть станции сгорит. Но не всё. Часть обломков прорвётся сквозь огонь и рухнет в океан.

Это официальный план NASA и партнёров. Расчёты показывают, что он самый безопасный.

Но что будет, если что-то пойдёт не так?

