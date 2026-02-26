Ципуле привела сравнение, которое, как она отметила, «нам всем будет неприятно слышать», но оно необходимо.

«Мне придётся привести сравнение, которое нам всем не понравится, но оно очень важно. Мы всегда вспоминаем трагедию в Maxima – обрушившееся здание, много пострадавших одновременно. Каждый год говорим об этом как о крупнейшей трагедии в истории свободной Латвии. Но при такой войне, как сейчас, подобные трагедии Maxima могут происходить одновременно в пяти и более местах по всей стране».

По её словам, это означает работу с большим числом раненых непосредственно на месте событий и чрезвычайно высокую готовность больниц.

«Об этих вопросах нужно говорить гораздо серьёзнее, чем мы делали это до сих пор».

Глава НМПД подчёркивает: при сценарии массовых угроз нагрузка на медицинскую систему будет колоссальной, и речь идёт не о формальных учениях, а о реальной готовности стационаров, персонала и координации служб.