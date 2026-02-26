Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

26 февраля, 2026 11:01

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

В министерстве предупреждают, что стремительное таяние снежного покрова способно за короткое время сформировать большие объёмы воды. Это может привести к быстрому подъёму уровня рек, затоплению пойм и низин, повреждению труб под дорогами, а также подтоплению посевов, жилых и хозяйственных построек. Дополнительную угрозу создают ледяные заторы и шуга, которые могут блокировать русла.

VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» напоминает землевладельцам о необходимости проверить водоотводные канавы, мелиоративные системы, водоёмы и сооружения до начала паводков.

Владельцам следует убедиться, что канавы и трубы не засорены, отсутствуют завалы из веток, листьев и льда, и при возможности устранить повреждения самостоятельно.
В случае аварий или угрозы жизни и здоровью людей, а также при необходимости эвакуации рекомендуется немедленно информировать Государственную пожарно-спасательную службу, местное самоуправление и региональные подразделения мелиорации.

Ведомство отмечает, что своевременной очистке водоотводов нередко мешают длительные согласования, особенно если рядом выявлены природные ценности. В качестве примера приводится объект «Vēcbērze» в Елгавском крае, где из-за охраняемого растения невозможно провести работы по расчистке, что повышает риск затопления прилегающих территорий.

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

11:13

0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

11:13

0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

11:00

0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

10:42

0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

10:37

0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

10:26

0 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

