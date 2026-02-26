До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

В министерстве предупреждают, что стремительное таяние снежного покрова способно за короткое время сформировать большие объёмы воды. Это может привести к быстрому подъёму уровня рек, затоплению пойм и низин, повреждению труб под дорогами, а также подтоплению посевов, жилых и хозяйственных построек. Дополнительную угрозу создают ледяные заторы и шуга, которые могут блокировать русла.

VSIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» напоминает землевладельцам о необходимости проверить водоотводные канавы, мелиоративные системы, водоёмы и сооружения до начала паводков.

Владельцам следует убедиться, что канавы и трубы не засорены, отсутствуют завалы из веток, листьев и льда, и при возможности устранить повреждения самостоятельно.

В случае аварий или угрозы жизни и здоровью людей, а также при необходимости эвакуации рекомендуется немедленно информировать Государственную пожарно-спасательную службу, местное самоуправление и региональные подразделения мелиорации.

Ведомство отмечает, что своевременной очистке водоотводов нередко мешают длительные согласования, особенно если рядом выявлены природные ценности. В качестве примера приводится объект «Vēcbērze» в Елгавском крае, где из-за охраняемого растения невозможно провести работы по расчистке, что повышает риск затопления прилегающих территорий.