Обматываете чемодан плёнкой? Эксперт предупреждает — вы ставите на багаж «чёрную метку»!

По его словам, плёнка нередко сигнализирует ворам, что внутри лежит что-то ценное. Логика проста: если человек тратится на дополнительную защиту, значит, боится за содержимое.

Эксперт советует другое.

Выбирайте яркий чемодан жёсткой конструкции — его легче заметить на ленте и сложнее перепутать. Избегайте демонстративных логотипов дорогих брендов — они могут намекать на «интересный» багаж.

Будьте внимательны и с рюкзаками, и с чемоданами на колёсах — у каждого свои уязвимости в толпе.

Трекеры? Полезны. Но прятать их лучше внутри. Видимое устройство — не отпугивает, а только подсказывает, что сумка может быть ценной.

Замки помогут от случайного вскрытия, но не гарантируют защиту. Кабельные стяжки могут показать, что сумку открывали, но их легко срезать.

Главное правило остаётся прежним: все ценные вещи — только в ручной клади.

А плёнка?

Она защищает от царапин чемодан. Но может рассказать больше, чем вы планировали.