Монах из микросхем: в храме Киото появился робот-проповедник!

Проект разработан исследователями Киотского университета. Машина сочетает инструменты искусственного интеллекта и подвижную механику: она ходит, жестикулирует и отвечает на личные вопросы.

Во время демонстрации робот обратился к журналисту, признавшемуся в тревожности. Совет был вполне по канонам: замедлиться и наблюдать за своими мыслями, а не следовать за ними.

Учёные объясняют эксперимент просто — Япония стареет, монахов становится меньше. Технологии могут помочь храмам продолжать работу.

Но вместе с этим возникает другой вопрос: если проповедь читает алгоритм, меняется ли что-то в самой вере?

Buddharoid уже умеет говорить о страдании, спокойствии и осознанности.

Остаётся понять — кто слушает внимательнее: человек или машина?