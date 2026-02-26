Уже на этой неделе ждите обилия ям на дорогах Латвии: вот где стоит быть осторожнее

В ближайшие недели синоптики прогнозируют потепление, особенно в южных и прибрежных районах. Уже на этой неделе в Курземе, Земгале и окрестностях Риги может резко усилиться образование ям и трещин в асфальтовом покрытии.

На тех участках, где ямы будут вовремя обнаружены, появятся предупреждающие знаки, обещает LVC.

Наиболее проблемные участки в окрестностях Риги (где ямы образуются при оттепели):

Таллиннское шоссе (A1) перед Балтезерсом;

путепровод над Таллиннским шоссе (A1) в Адажи;

Рижская объездная Балтезерс–Саулкалне (A4);

путепровод над Видземским шоссе (A2);

мост через Мазу Юглу;

путепровод над Даугавпилсским шоссе (A6);

Рижская объездная Саласпилс–Бабите (A5) между Баусским (A7) и Елгавским (A8) шоссе;

путепровод над Елгавским шоссе (A8) на A5;

Елгавское шоссе в Яунолайне;

путепровод над дорогой Рига–Яунмарупе (P132) в Яунмарупе.

В Курземе:

мост через Венту на Кулдигской объездной (P118);

участок от Приекули до литовской границы (P114);

Лиепайское шоссе (A9) в Гробине.

Зимой опасные выбоины (площадь > 0,1 м² и глубина > 5 см) временно заполняют холодным асфальтом — эта технология подходит для холодного сезона.

LVC призывает водителей сообщать о ямах, угрожающих безопасности, по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555.