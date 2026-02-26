Срок за клевету: народ Латвии стал чаще наговаривать друг на друга

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в четверг сообщил журналистам, что в социальных сетях наблюдается высокая активность в распространении различных вымыслов и лжи.

Уголовный кодекс предусматривает за умышленное распространение ложной информации, порочащей личность другого лица, в печатном или ином виде, а также в устной форме, если это совершено публично, условное освобождение, общественные работы или штраф.

В свою очередь, клевета в средствах массовой информации может повлечь за собой кратковременное лишение свободы, условное освобождение, общественные работы или штраф.