«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?

«Я зашла в «Рими», где продают авокадо из Израиля, страны-агрессора и оккупанта. Узнать, привезены ли они из Израиля или с оккупированного поселенцами Западного берега, невозможно. Однако кто-то, как и в других европейских странах, уже испортил их. Не покупайте израильские товары!» - пишет пользовательница сети Х, аттестующая себя как «юрист, эксперт по международному праву, правам человека и выборам. Колумнист по вопросам культурного наследия, гастродипломатии, еды, вина и образа жизни».