Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

Штраф за незнание госязыка и другие «приводы» в Сейме

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 14:04

Важно 0 комментариев

LETA

С 1 сентября прошлого года по 8 января этого года несколько депутатов Сейма были привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, требований к использованию государственного языка и норм оборота оружия, свидетельствуют данные комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

За нарушение ПДД были наказаны Артурс Бутанс (NA), который не остановился перед знаком Stop, Давис Мартиньш Даугавиетис (JV) — за несоблюдение требований предписывающих дорожных знаков, а Зане Скуиня-Рубене (JV) было вынесено предупреждение за движение по крайней левой полосе или трамвайным путям в случаях, когда это запрещено.

Илзе Индриксоне (NA) и Линда Матисоне (AS) превысили разрешенную скорость движения в различной степени. Гунарс Кутрис (ZZS) получил предупреждение за превышение скорости в населенном пункте или жилой зоне.

Внефракционный депутат Елена Клявиня, избранная по списку партии Stabilitātei!, оштрафована за недостаточное использование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей.

Ранее Клявиня заняла место Виктора Пучки, который покинул Сейм после сомнений в том, соответствуют ли его знания латышского языка требованиям закона. Было принято решение направить Пучку на проверку знания государственного языка, однако сведений о ее успешном прохождении не поступало. Проверку проводит Государственное агентство развития образования. После избрания Клявиня к парламентской фракции Stabilitātei! не присоединилась.

Дидзис Шмитс (внефракционного депутат) был оштрафован за нарушение правил оборота газового оружия и сигнального оружия либо боеприпасов к нему.

Майя Арманева (LPV) привлечена к ответственности за нарушение закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц. Ранее сообщалось, что своим помощником депутата она назначила супруга Мариса Межалса. Арманевой назначен штраф в размере 100 евро, который уже уплачен.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары
Важно

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры
Важно

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры (1)

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)
Эксклюзив

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Читать
Загрузка

Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Читать

Присутствие Авена на лекции Ланькова прокомментировал юрист миллиардера

Новости Латвии 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Читать

Синоптики обещают оттепель: вместо снега пойдут дожди

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Читать

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

ЧП и криминал 16:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Читать

После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Азбука здоровья 16:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Читать