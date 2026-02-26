Штраф за незнание госязыка и другие «приводы» в Сейме

За нарушение ПДД были наказаны Артурс Бутанс (NA), который не остановился перед знаком Stop, Давис Мартиньш Даугавиетис (JV) — за несоблюдение требований предписывающих дорожных знаков, а Зане Скуиня-Рубене (JV) было вынесено предупреждение за движение по крайней левой полосе или трамвайным путям в случаях, когда это запрещено.

Илзе Индриксоне (NA) и Линда Матисоне (AS) превысили разрешенную скорость движения в различной степени. Гунарс Кутрис (ZZS) получил предупреждение за превышение скорости в населенном пункте или жилой зоне.

Внефракционный депутат Елена Клявиня, избранная по списку партии Stabilitātei!, оштрафована за недостаточное использование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей.

Ранее Клявиня заняла место Виктора Пучки, который покинул Сейм после сомнений в том, соответствуют ли его знания латышского языка требованиям закона. Было принято решение направить Пучку на проверку знания государственного языка, однако сведений о ее успешном прохождении не поступало. Проверку проводит Государственное агентство развития образования. После избрания Клявиня к парламентской фракции Stabilitātei! не присоединилась.

Дидзис Шмитс (внефракционного депутат) был оштрафован за нарушение правил оборота газового оружия и сигнального оружия либо боеприпасов к нему.

Майя Арманева (LPV) привлечена к ответственности за нарушение закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц. Ранее сообщалось, что своим помощником депутата она назначила супруга Мариса Межалса. Арманевой назначен штраф в размере 100 евро, который уже уплачен.