«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 15:09

Важно 0 комментариев

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Как известно, в Риге на улице Баускас, 15, в пятницу, 2 января, прогремел мощный взрыв, в результате которого обрушились конструкции на верхних этажах пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли два человека. В предприятии Gaso подтвердили, что один из погибших был сотрудником компании. Установлено, что причиной трагедии стала попытка незаконного подключения газа в одной из квартир.

Если подойти к злополучному дому со стороны улицы Баускас, то на первый взгляд он ничем не отличается от соседних пятиэтажек. Лишь приглядевшись можно заметить пострадавшие от пожара лоджии на пятом этаже и забор с табличками "Опасно, доступ к зданию запрещен и территория охраняется". Как напоминание о прошлых, беззаботных временах, у дома стоит пара покосившихся снеговиков - слепленных тогда, когда еще ничего не предвещало трагедию.

Но если подойти со стороны двора, то открывается совсем другая картина: почти треть крыши здания отсутствует, несколько квартир на пятом этаже практически полностью разрушены. Видно, что часть здания до третьего этажа выгорела во время пожара, зияют черные провалы окон.

- Мы все тогда страха натерпелись. Ужас, что творилось тогда. Полиция, скорая, пожарные! Не представляю, что сейчас переживают люди. Их же всех переселили без вещей, как выбежали тогда, - вспоминает жительница соседнего дома Валерия.

- Не знаю, что дальше будет. Пока вот так, со всех сторон забором окружили. Камеры на каждом углу воткнули, чтобы никто не залез. Стоит теперь, как гнилой зуб с дыркой, - высказался Андрей, вышедший на прогулку с собакой. Сравнение с больным зубом на удивление верное. В здании зияет огромная дыра, словно в зубе у которого раскрошилась часть задней стенки. И теперь его жильцам предстоит непростое решение: восстанавливать или нет? И сколько будет стоить такая "стоматологическая" процедура?

Хорошая новость: есть заключение строительного эксперта — дом все таки можно восстановить. Однако сами жители говорят: до этого еще далеко. Для начала необходимо разобрать обломки и демонтировать опасные конструкции. Само по себе это не дешево - стоимость достигает 40 тысяч евро. Но они хотя бы не лягут на плечи пострадавших жителей дома, эти расходы взяла на себя Рижская дума.

- Само слово «восстанавливаемый» очень многообещающее, но сейчас оно связано со сложными, трудными, долгими и ответственными решениями, которые нам, как владельцам, придется принимать. В целом, конечно, радует, что здание можно восстановить, но мы понимаем и финансовые последствия», — говорит Ирена Кирштейне, владелица квартиры в разрушенном доме.

После демонтажа планируется укрепление здания. Это может занять несколько недель. Пока что часть обрушенных бетонных конструкций и арматуру свалили во дворе - демонтаж явно откладывался из-за сильных морозов. Длительность работ будет зависеть от конкретной ситуации, точный график пока неизвестен. Лишь после этого жильцам разрешат зайти в квартиры за собственными вещами. Территория, конечно, охраняется и посторонним пробраться в здание затруднительно, но можно лишь догадываться, что останется от вещей в промёрзших и продуваемых квартирах с выбитыми окнами?

- Люди в шоке. Трудно сказать что-то еще. Эмоционально это очень тяжело. Сейчас, думаю, никто не может сказать наверняка, захотят ли восстанавливать. Это зависит от финансовых возможностей, — говорит старший по дому Андрис Виксе.

После демонтажа конструкций планируется консервация здания и лишь тогда собственники станут принимать решение о его дальнейшей судьбе. На данном этапе сложно сказать сколько будут стоить восстановительные работы, но уже известно, что львиную часть этих расходов придется оплачивать самим собственникам. Рижская дума тоже примет участие, но на равных паях с остальными - самоуправлению в доме принадлежит 4 из 74 квартир. Иными словами, вклад муниципалитета в восстановление дома составит чуть более 5% от стоимости реконструкции здания.

Самоуправление уже выплатило кризисные пособия 70 домашним хозяйствам на общую сумму 77 тысяч 220 евро, однако вряд ли эта компенсация сможет покрыть все расходы. Вместе с тем Виксе признал, что и средств, накопленных самим домом, недостаточно для выполнения этих работ. Он отметил, что восстановление здания будет длительным и сложным процессом, сроки которого в настоящее время определить невозможно. А до тех пор все стоит замороженное под толстым слоем снега. И лишь снеговики еще напоминают о прежнем благополучии и спокойной жизни.

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

