«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

Как известно, в Риге на улице Баускас, 15, в пятницу, 2 января, прогремел мощный взрыв, в результате которого обрушились конструкции на верхних этажах пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли два человека. В предприятии Gaso подтвердили, что один из погибших был сотрудником компании. Установлено, что причиной трагедии стала попытка незаконного подключения газа в одной из квартир.

Если подойти к злополучному дому со стороны улицы Баускас, то на первый взгляд он ничем не отличается от соседних пятиэтажек. Лишь приглядевшись можно заметить пострадавшие от пожара лоджии на пятом этаже и забор с табличками "Опасно, доступ к зданию запрещен и территория охраняется". Как напоминание о прошлых, беззаботных временах, у дома стоит пара покосившихся снеговиков - слепленных тогда, когда еще ничего не предвещало трагедию.

Но если подойти со стороны двора, то открывается совсем другая картина: почти треть крыши здания отсутствует, несколько квартир на пятом этаже практически полностью разрушены. Видно, что часть здания до третьего этажа выгорела во время пожара, зияют черные провалы окон.

- Мы все тогда страха натерпелись. Ужас, что творилось тогда. Полиция, скорая, пожарные! Не представляю, что сейчас переживают люди. Их же всех переселили без вещей, как выбежали тогда, - вспоминает жительница соседнего дома Валерия.

- Не знаю, что дальше будет. Пока вот так, со всех сторон забором окружили. Камеры на каждом углу воткнули, чтобы никто не залез. Стоит теперь, как гнилой зуб с дыркой, - высказался Андрей, вышедший на прогулку с собакой. Сравнение с больным зубом на удивление верное. В здании зияет огромная дыра, словно в зубе у которого раскрошилась часть задней стенки. И теперь его жильцам предстоит непростое решение: восстанавливать или нет? И сколько будет стоить такая "стоматологическая" процедура?

Хорошая новость: есть заключение строительного эксперта — дом все таки можно восстановить. Однако сами жители говорят: до этого еще далеко. Для начала необходимо разобрать обломки и демонтировать опасные конструкции. Само по себе это не дешево - стоимость достигает 40 тысяч евро. Но они хотя бы не лягут на плечи пострадавших жителей дома, эти расходы взяла на себя Рижская дума.

- Само слово «восстанавливаемый» очень многообещающее, но сейчас оно связано со сложными, трудными, долгими и ответственными решениями, которые нам, как владельцам, придется принимать. В целом, конечно, радует, что здание можно восстановить, но мы понимаем и финансовые последствия», — говорит Ирена Кирштейне, владелица квартиры в разрушенном доме.

После демонтажа планируется укрепление здания. Это может занять несколько недель. Пока что часть обрушенных бетонных конструкций и арматуру свалили во дворе - демонтаж явно откладывался из-за сильных морозов. Длительность работ будет зависеть от конкретной ситуации, точный график пока неизвестен. Лишь после этого жильцам разрешат зайти в квартиры за собственными вещами. Территория, конечно, охраняется и посторонним пробраться в здание затруднительно, но можно лишь догадываться, что останется от вещей в промёрзших и продуваемых квартирах с выбитыми окнами?

- Люди в шоке. Трудно сказать что-то еще. Эмоционально это очень тяжело. Сейчас, думаю, никто не может сказать наверняка, захотят ли восстанавливать. Это зависит от финансовых возможностей, — говорит старший по дому Андрис Виксе.

После демонтажа конструкций планируется консервация здания и лишь тогда собственники станут принимать решение о его дальнейшей судьбе. На данном этапе сложно сказать сколько будут стоить восстановительные работы, но уже известно, что львиную часть этих расходов придется оплачивать самим собственникам. Рижская дума тоже примет участие, но на равных паях с остальными - самоуправлению в доме принадлежит 4 из 74 квартир. Иными словами, вклад муниципалитета в восстановление дома составит чуть более 5% от стоимости реконструкции здания.

Самоуправление уже выплатило кризисные пособия 70 домашним хозяйствам на общую сумму 77 тысяч 220 евро, однако вряд ли эта компенсация сможет покрыть все расходы. Вместе с тем Виксе признал, что и средств, накопленных самим домом, недостаточно для выполнения этих работ. Он отметил, что восстановление здания будет длительным и сложным процессом, сроки которого в настоящее время определить невозможно. А до тех пор все стоит замороженное под толстым слоем снега. И лишь снеговики еще напоминают о прежнем благополучии и спокойной жизни.