Тропики в конце февраля: бесплатные экскурсии в Рижском зоопарке

В сопровождении гида они смогут раскрыть секреты маскировки различных тропических и не совсем тропических обитателей зоопарка, узнать, кто за кого выдаёт себя, сколько глаз у тигров и почему они покрывают себя водорослями. Участники также смогут познакомиться с одним из обитателей зоопарка поближе, чем обычно.

Время проведения экскурсий: 28.02 и 01.03 в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Продолжительность экскурсии: 1 час

Размер группы: до 15 человек

Предварительное бронирование для участия в экскурсии не требуется.