Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Венгрия нарушила свободу слова. лишив независимую радиостанцию Klubradio лицензии на вещание, постановил в четверг, 26 февраля, Суд Европейского Союза в Люксембурге. В решении суда ЕС отмечается, что иск против Венгрии был подан Европейской комиссией (ЕК). В своих передачах радиостанция неоднократно критиковала правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Klubradio была вынуждена прекратить вещание в 2021 году и с тех пор доступна только в интернете. В то время истек и не был продлен срок действия договора, заключенного в 2014 году между радиостанцией и Венгерским советом по СМИ. Частота вещания была вновь выставлена на торги, однако заявка Klubradio была признана недействительной.

Тем самым Венгрия, согласно заключению Европейского суда, нарушила свободу выражения мнения и свободу информации, закрепленные в Хартии основных прав ЕС. Нарушения, в которых венгерские власти обвиняли Klubradio и которые привели к лишению лицензии, либо были "незначительными формальными неточностями", либо касались аспектов, "которые сами по себе не должны приводить к тому, что радиостанция не может продолжать свою деятельность", говорится в обосновании решения.

"Права на использование радиочастот должны предоставляться на основе объективных, прозрачных, недискриминационных и соразмерных критериев", - говорится в судебном постановлении. Венгерский закон о СМИ не соответствует этим требованиям, уточняется там же. Выполнение решение суда в Люксембурге будет контролировать Еврокомиссия. Согласно действующей судебной практике Евросоюза, возможна также подача исков о возмещении ущерба.

Это дело было одним из нескольких, которые рассматривались либо рассматриваются в суде ЕС в связи с предполагаемыми нарушениями Венгрией европейского законодательства. Помимо этого, Виктору Орбану предъявлено обвинение в систематическом подавлении критических голосов в судебной системе, СМИ и гражданском обществе, а также в ограничении прав меньшинств в стране. Орбан давно выступает резким критиком действий Евросоюза, являясь одним из основных союзников России.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно опросам, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра опережает партию ФИДЕС действующего премьер-министра Орбана примерно на 10 пунктов.

