Обязательная сортировка и компостные кучи во дворах: новые правила в Риге (1)

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 18:09

Важно 1 комментариев

В Риге с 1 марта 2027 года станет обязательной сортировка бумажных, пластиковых и металлических отходов, а также раздельный сбор биологических отходов в отдельных контейнерах. Это предусмотрено обязательными правилами Рижской думы по управлению бытовыми отходами на административной территории столицы, принятыми в четверг.

Депутаты оппозиции выступили против обязательного раздельного сбора биоотходов, подчеркнув, что это приведёт к дополнительным расходам для жителей. Согласно новым правилам, контейнеры для биологических отходов будут обязательны как у многоквартирных домов, так и у частных домов. Домохозяйства, которые будут компостировать отходы на своей территории, смогут не устанавливать такой контейнер.

Домашнее компостирование будет разрешено и в закрытых внутренних дворах многоквартирных домов при соблюдении установленных требований. Минимальная периодичность вывоза контейнеров составит один раз в восемь недель для несортированных отходов, бумаги, пластика и стекла, а для биологических отходов — не реже одного раза в четыре недели.

С 1 марта 2027 года компании по вывозу отходов будут обязаны без дополнительной платы мыть и дезинфицировать контейнеры с установленной периодичностью.

Управляющие многоквартирных домов должны будут регулярно информировать жильцов о графиках вывоза отходов, правилах сортировки и стоимости услуг, в том числе указывать эту информацию в счетах и размещать на информационных стендах.

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО)
«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО) (4)

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?
«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого? (2)

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?
Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО (1)

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (1)

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду (1)

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО) (1)

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija (1)

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары (1)

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает? (1)

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

