Депутаты оппозиции выступили против обязательного раздельного сбора биоотходов, подчеркнув, что это приведёт к дополнительным расходам для жителей. Согласно новым правилам, контейнеры для биологических отходов будут обязательны как у многоквартирных домов, так и у частных домов. Домохозяйства, которые будут компостировать отходы на своей территории, смогут не устанавливать такой контейнер.

Домашнее компостирование будет разрешено и в закрытых внутренних дворах многоквартирных домов при соблюдении установленных требований. Минимальная периодичность вывоза контейнеров составит один раз в восемь недель для несортированных отходов, бумаги, пластика и стекла, а для биологических отходов — не реже одного раза в четыре недели.

С 1 марта 2027 года компании по вывозу отходов будут обязаны без дополнительной платы мыть и дезинфицировать контейнеры с установленной периодичностью.

Управляющие многоквартирных домов должны будут регулярно информировать жильцов о графиках вывоза отходов, правилах сортировки и стоимости услуг, в том числе указывать эту информацию в счетах и размещать на информационных стендах.