На теннисном турнире в Дубае во время матча Калинская(РФ)-Остапенко(Латвия) произошёл инцидент. Теннисистка Остапенко обозвала российскую болельщицу,которая весь матч её провоцировала,«путинской подстилкой» и «блядью» Болельщица же представила это как проявление русофобии.— K (@j__o__k__) February 25, 2026
Одна из россиянок поделилась в социальных сетях видео, на котором запечатлено латвийская спортсменка, изщвестная своей эмоциональностью, высказалась максимально резко. Во время игры она кричала, что россиянам следует запретить играть в теннис, а в третьем сете, выведенная из себя провокациями одной из болельщиц, повернулась к ней и назвала ее «путинской подстилкой и б..ю" дерьмом».