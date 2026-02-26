Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не был 35 лет. Через 4 часа выдворили»: Ланьков о решении МИД Латвии

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 17:34

Востоковед Андрей Ланьков заявил, что не намерен оспаривать решение латвийских властей о его выдворении, поскольку для него этот вопрос «не имеет практического значения».

«Латвия мне нравилась и продолжает нравиться. И вкусно там кормят, и города красивые. Я там не был 35 лет. Вот приехал, через четыре часа они меня выдворили. Я думаю, я еще 35 лет проживу без рижского бальзама», — отметил Ланьков.

Он рассказал, что уведомил об инциденте власти Австралии, так как путешествует по Европе с австралийским паспортом, который обычно позволяет избегать визовых сложностей.

По словам ученого, «инцидент исчерпан», а действия латвийских властей он считает «довольно нелепыми и глупыми», добавив: «Как говорится, их проблемы».

В своем Telegram-канале Ланьков охарактеризовал произошедшее в Риге как «курьезно-скандальное происшествие» и подчеркнул, что сотрудники полиции вели себя корректно и доброжелательно.

Ранее сообщалось, что 24 февраля российского историка и специалиста по Северной Корее Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. После этого его сопроводили в гостиницу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.

Андрей Ланьков — известный российский кореевед, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. В 1990-х годах работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года живет и преподает в Сеуле, занимая должность профессора Университета Кукмин. У него двойное гражданство — России и Австралии.

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?
Важно

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого? (2)

Бессрочная аренда закончилась: тысячи рижан будут жить по новым правилам
Важно

Бессрочная аренда закончилась: тысячи рижан будут жить по новым правилам

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО)
Важно

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО) (4)

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Загрузка

Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»

Важно 21:04

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

Новости Латвии 20:43

Новости Латвии 0 комментариев

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

