«Не был 35 лет. Через 4 часа выдворили»: Ланьков о решении МИД Латвии

«Латвия мне нравилась и продолжает нравиться. И вкусно там кормят, и города красивые. Я там не был 35 лет. Вот приехал, через четыре часа они меня выдворили. Я думаю, я еще 35 лет проживу без рижского бальзама», — отметил Ланьков.

Он рассказал, что уведомил об инциденте власти Австралии, так как путешествует по Европе с австралийским паспортом, который обычно позволяет избегать визовых сложностей.

По словам ученого, «инцидент исчерпан», а действия латвийских властей он считает «довольно нелепыми и глупыми», добавив: «Как говорится, их проблемы».

В своем Telegram-канале Ланьков охарактеризовал произошедшее в Риге как «курьезно-скандальное происшествие» и подчеркнул, что сотрудники полиции вели себя корректно и доброжелательно.

Ранее сообщалось, что 24 февраля российского историка и специалиста по Северной Корее Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции. После этого его сопроводили в гостиницу, дали собрать вещи и выдворили в Эстонию.

Андрей Ланьков — известный российский кореевед, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. В 1990-х годах работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года живет и преподает в Сеуле, занимая должность профессора Университета Кукмин. У него двойное гражданство — России и Австралии.