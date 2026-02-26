Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду

© Lsm.lv 26 февраля, 2026 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

Руководство Рижской думы уверено, что сэкономленные средства позволят повысить зарплаты педагогам и тем самым привлечь более квалифицированных специалистов. Также, по их мнению, улучшится и учебная среда — появятся более качественные учебные материалы и инфраструктура.

В Латвийском профсоюзе работников образования и науки (LIZDA) внимательно следят за действиями самоуправления, чтобы все проходило законно и справедливо. Муниципалитет заверил, что сотрудникам школ и детских садов, которые захотят продолжить работу, предложат вакансии.

«На данный момент у нас нет оснований говорить о каких-то серьезных рисках», — признала председатель LIZDA Инга Ванага.

«Мы также следим за тем, чтобы, например, дети с особыми потребностями, для которых в детских садах реализуются специальные программы, не потеряли к ним доступ. Для нас важно, чтобы особенно дети младшего возраста продолжали обучение с теми воспитателями и помощниками учителей, с которыми они уже начали этот путь. Во многих случаях [детсады] физически останутся в тех же помещениях. Мы не можем сказать, что осознали абсолютно все риски и уже имеем ответы на все вопросы, но по тем вопросам, которые были актуальны, решения найдены», — отметила глава профсоюза.

Директор Ринужской средней школы Денис Клюкин, который также является депутатом оппозиционной фракции думы от партии «Латвия на первом месте» и воздержался при голосовании из-за возможного конфликта интересов, заявил, что полностью поддерживает объединение Ринужской средней школы с Рижской 31-й средней школой. В новой школе будут учиться около 1600 детей.

Родители, в свою очередь, ожидают от самоуправления хорошей коммуникации.

«Нам говорят, что нужна оптимизация, и тогда все деньги, которые мы сейчас тратим на многочисленные учреждения, будут вкладываться в меньшее количество учреждений, и качество [образования] будет лучше. Такие обещания мы, родители, слышим. Но главный вопрос — будет ли самоуправление действительно следить за этим? Будет ли в учреждениях поддержка родителей и поддержка детей, если она им понадобится? Если бы все знали, что в результате реорганизации на 100% станет лучше, тогда и опасений не было бы», — сказала руководитель родительской организации Инга Акментиня-Смилдзиня.

Из-за демографического кризиса Рижская дума в среду решила закрыть 10 муниципальных детских садов, реорганизовать несколько школ, а также объединить администрации нескольких образовательных учреждений. Самоуправление также отклонило четыре коллективных заявления, в которых жители просили сохранить четыре рижских детских сада, подчеркнув, что большинство объединяются административно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Бессрочная аренда закончилась: тысячи рижан будут жить по новым правилам
Важно

Бессрочная аренда закончилась: тысячи рижан будут жить по новым правилам

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?
Важно

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО)
Важно

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО) (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

Важно 21:13

Важно 0 комментариев

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Читать
Загрузка

Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»

Важно 21:04

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Читать

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

Новости Латвии 20:43

Новости Латвии 0 комментариев

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Читать

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Читать

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Читать

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Читать