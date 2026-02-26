Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду

Руководство Рижской думы уверено, что сэкономленные средства позволят повысить зарплаты педагогам и тем самым привлечь более квалифицированных специалистов. Также, по их мнению, улучшится и учебная среда — появятся более качественные учебные материалы и инфраструктура.

В Латвийском профсоюзе работников образования и науки (LIZDA) внимательно следят за действиями самоуправления, чтобы все проходило законно и справедливо. Муниципалитет заверил, что сотрудникам школ и детских садов, которые захотят продолжить работу, предложат вакансии.

«На данный момент у нас нет оснований говорить о каких-то серьезных рисках», — признала председатель LIZDA Инга Ванага.

«Мы также следим за тем, чтобы, например, дети с особыми потребностями, для которых в детских садах реализуются специальные программы, не потеряли к ним доступ. Для нас важно, чтобы особенно дети младшего возраста продолжали обучение с теми воспитателями и помощниками учителей, с которыми они уже начали этот путь. Во многих случаях [детсады] физически останутся в тех же помещениях. Мы не можем сказать, что осознали абсолютно все риски и уже имеем ответы на все вопросы, но по тем вопросам, которые были актуальны, решения найдены», — отметила глава профсоюза.

Директор Ринужской средней школы Денис Клюкин, который также является депутатом оппозиционной фракции думы от партии «Латвия на первом месте» и воздержался при голосовании из-за возможного конфликта интересов, заявил, что полностью поддерживает объединение Ринужской средней школы с Рижской 31-й средней школой. В новой школе будут учиться около 1600 детей.

Родители, в свою очередь, ожидают от самоуправления хорошей коммуникации.

«Нам говорят, что нужна оптимизация, и тогда все деньги, которые мы сейчас тратим на многочисленные учреждения, будут вкладываться в меньшее количество учреждений, и качество [образования] будет лучше. Такие обещания мы, родители, слышим. Но главный вопрос — будет ли самоуправление действительно следить за этим? Будет ли в учреждениях поддержка родителей и поддержка детей, если она им понадобится? Если бы все знали, что в результате реорганизации на 100% станет лучше, тогда и опасений не было бы», — сказала руководитель родительской организации Инга Акментиня-Смилдзиня.

