Они “говорят” руками: остались последние «разговаривающие» шимпанзе — и у науки остался неудобный вопрос (1)

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 19:13

Животные 1 комментариев

В 1960–70-х мир сходил с ума: шимпанзе начали “разговаривать” с людьми на языке жестов. Спустя десятилетия от той эпохи остались двое - Тату и Лулис. Им уже под 50, и они до сих пор используют жесты, которым их учили в лабораториях и домах учёных.

История началась как дерзкая мечта: доказать, что язык - не только человеческая привилегия. Детёнышей шимпанзе выращивали почти как детей: общались с ними только на жестах, играли, учили простым словам, фиксировали реакции. Тату стала настоящей “звездой” - по данным исследователей, она знает сотни жестов и любит “обсуждать” с людьми еду и занятия. Лулис менее разговорчив, но тоже отвечает и просит игры.

Тату может показать жест “чёрный” - так она отмечает то, что ей нравится и кажется “классным”. А потом спокойно “заказать” мороженое.
Самое поразительное - Лулис стал первым шимпанзе, который учил язык жестов не от людей, а от других шимпанзе. То есть не просто копировал “дрессировку”, а перенимал навыки внутри своей маленькой “семьи”.

Но чем дальше, тем громче звучит другой вопрос. Все эти “говорящие” шимпанзе прожили жизнь в неволе: лаборатории, исследовательские центры, переезды. Домой - в леса Африки - они уже не вернутся. Таких животных невозможно “выпустить”: нет навыков выживания, есть риск агрессии со стороны диких сородичей, и слишком много человеческой зависимости.

И вот парадокс: эксперименты помогли науке увидеть, что у наших ближайших родственников есть сложная коммуникация, эмоции и привязанности. Но цена этого знания - чужая жизнь, проведённая под наблюдением.

Сегодня Тату и Лулис доживают свой век в приюте. Они всё ещё делают жесты. Всё ещё просят угощение. Всё ещё смотрят на людей так, будто понимают больше, чем нам удобно признавать.

 

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?
Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?
«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого? (2)

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО
По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО (1)

Важно 21:13

Важно 1 комментариев

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (1)

Важно 21:04

Важно 1 комментариев

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО) (1)

Новости Латвии 20:43

Новости Латвии 1 комментариев

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija (1)

Важно 20:28

Важно 1 комментариев

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары (1)

Важно 20:20

Важно 1 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает? (1)

Важно 20:12

Важно 1 комментариев

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

