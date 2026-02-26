Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бессрочная аренда закончилась: тысячи рижан будут жить по новым правилам

26 февраля, 2026

0 комментариев

Рижская дума решила отказаться от практики бессрочной аренды части муниципальных квартир и перейти на срочные договоры сроком на пять лет, одновременно введя новые требования к жильцам.

Депутаты утвердили порядок прекращения бессрочных договоров и определили условия заключения новых соглашений на жилые помещения, которые подлежат возможному отчуждению. Документ также устанавливает конкретные сроки аренды.

Речь идет примерно о 3500 квартирах, сданных внаем до начала приватизации жилых домов — до 25 июля 1995 года. В соответствии с законом об отчуждении имущества публичного лица арендаторы по-прежнему сохраняют право выкупить эти помещения.

Ранее с жильцами заключались договоры без ограничения срока. Теперь же субаренда будет запрещена. Кроме того, на арендаторов возлагается ряд обязанностей: содержать жилье в порядке, за свой счет проводить текущий ремонт, устанавливать счетчики, оформлять страхование гражданско-правовой ответственности и выполнять другие предусмотренные требования.

Стандартный срок нового договора составит пять лет. Если у арендатора имеется задолженность по платежам более чем за два месяца, соглашение будет заключаться лишь на полгода. В случае выявления самовольной перепланировки или строительства договор оформят на один год.

Ранее агентство LETA сообщало, что в Риге подготовлен и новый порядок расчета арендной платы за муниципальное жилье: с июля следующего года самоуправление планирует начать взимать арендную плату за принадлежащие ему квартиры, чего ранее не практиковалось.

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?
Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО
По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО)
«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО) (4)

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает?

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

