Бессрочная аренда закончилась: тысячи рижан будут жить по новым правилам

Депутаты утвердили порядок прекращения бессрочных договоров и определили условия заключения новых соглашений на жилые помещения, которые подлежат возможному отчуждению. Документ также устанавливает конкретные сроки аренды.

Речь идет примерно о 3500 квартирах, сданных внаем до начала приватизации жилых домов — до 25 июля 1995 года. В соответствии с законом об отчуждении имущества публичного лица арендаторы по-прежнему сохраняют право выкупить эти помещения.

Ранее с жильцами заключались договоры без ограничения срока. Теперь же субаренда будет запрещена. Кроме того, на арендаторов возлагается ряд обязанностей: содержать жилье в порядке, за свой счет проводить текущий ремонт, устанавливать счетчики, оформлять страхование гражданско-правовой ответственности и выполнять другие предусмотренные требования.

Стандартный срок нового договора составит пять лет. Если у арендатора имеется задолженность по платежам более чем за два месяца, соглашение будет заключаться лишь на полгода. В случае выявления самовольной перепланировки или строительства договор оформят на один год.

Ранее агентство LETA сообщало, что в Риге подготовлен и новый порядок расчета арендной платы за муниципальное жилье: с июля следующего года самоуправление планирует начать взимать арендную плату за принадлежащие ему квартиры, чего ранее не практиковалось.