Разжигание национальной вражды: СГБ передало дело в прокуратуру (1)

© LETA 26 февраля, 2026 17:51

Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для уголовного преследования дело о публичном прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных Россией, а также за разжигание национальной и этнической вражды, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Уголовное дело было возбуждено 30 октября прошлого года по подозрению в оправдании геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений по части 1 статьи 74 Уголовного закона и по статье 78.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый разместил в "Telegram" и на других платформах несколько постов, оправдывающих военные преступления, совершенные Россией в Украине.

Он также распространял различные ненавистнические сообщения в отношении латышей и украинцев.

7 декабря прошлого года СГБ провела процессуальные действия на двух объектах в Риге и Огре, где было изъято несколько носителей информации для дальнейшей экспертизы.

Подозреваемый был заключен под стражу.

«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО)
«Путинская подстилка!» Остапенко не сдержала эмоций на корте в Дубае (ВИДЕО) (4)

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?
«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого? (2)

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО
По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО

По шпалам домой: в Торнякалнсе на ж/д путях был замечен человек без одежды. ВИДЕО (1)

Важно 1 комментариев

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Очевидцы засняли необычную картину, человек без верхней одежды в районе железнодорожной станции Торнякалнс шел прямо по рельсам.

Читать
Рижская дума запускает процесс вывода на биржу SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (1)

Важно 1 комментариев

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Сегодня Рижская дума поддержала начало процесса подготовки к котированию акций SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже.

Читать

Экономия на детских садах: рижские чиновники подсчитывают выгоду (1)

Новости Латвии 1 комментариев

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

С осени в Риге станет меньше школ и детских садов — из-за демографической ситуации столичная дума после жарких дебатов решила закрыть 10 детсадов и реорганизовать несколько школ. От закрытия садиков муниципальный бюджет выиграет — это принесет до 5 млн евро. А вот после реорганизации школьной сети денег в казне города не прибавится, сообщает Latvijas radio.

Читать

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО) (1)

Новости Латвии 1 комментариев

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

В начале января 2026 года в Риге на улице Баускас прогремел взрыв газа. Трагедия потрясла не только жилой дом, но и весь город - людям, потерявшим кров сразу после праздников, сопереживали и помогали. Сейчас, спустя почти два месяца, судьба пострадавшего дома и его жителей ещё решается: если восстанавливать, то кому и, главное, за чей счет?

Читать

Совет по конкуренции провел процессуальные действия в Maxima Latvija (1)

Важно 1 комментариев

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли "Maxima Latvija", свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Читать

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары (1)

Важно 1 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Читать

Над депутатом Еленой Клявиней сгустились тучи: латышского не знает? (1)

Важно 1 комментариев

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Несколько фракции Сейма готовят проект решения о направлении внефракционной Елены Клявини (ранее была избрана от партии "Стабильности!") на официальное тестирование по латышскому языку. Информация, имеющаяся у LTV, указывает на то, что Государственный языковой центр административно наказал её за недостаточное знание латышского языка. 

Читать