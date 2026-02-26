Уголовное дело было возбуждено 30 октября прошлого года по подозрению в оправдании геноцида, преступлений против человечности, против мира и военных преступлений по части 1 статьи 74 Уголовного закона и по статье 78.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемый разместил в "Telegram" и на других платформах несколько постов, оправдывающих военные преступления, совершенные Россией в Украине.

Он также распространял различные ненавистнические сообщения в отношении латышей и украинцев.

7 декабря прошлого года СГБ провела процессуальные действия на двух объектах в Риге и Огре, где было изъято несколько носителей информации для дальнейшей экспертизы.

Подозреваемый был заключен под стражу.