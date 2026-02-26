Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? (1)

26 февраля, 2026 08:13

1 комментариев

В Латвии самоуправлениям принадлежит около 66 тысяч квартир, из которых более 20 тысяч не используются. Об этом сообщает LSM.lv. Формально на муниципальное жильё существует спрос и очереди, однако значительная часть помещений остаётся пустой.

Показательная ситуация сложилась в Стружанах Резекненского края. Здесь насчитывается 60 пустующих муниципальных квартир - это самый высокий показатель в крае. Всего самоуправлению принадлежит около 1200 квартир, из которых 150 не заселены.

Исполнительный директор самоуправления Резекненского края Эрика Тейрумниека отмечает, что проблема особенно остра зимой: в пустующих квартирах замерзают стояки, а техническое состояние зданий постепенно ухудшается.

«В две квартиры можно заселиться и жить, но тому, кто въедет, ремонт придется делать самому», - рассказала жительница Стружан Анна.

По словам управляющего недвижимостью и энергоменеджера края Оскара Бабриса, люди, стоящие в очереди, нередко отказываются от предложенных вариантов, даже если в них можно жить. Среди причин - отсутствие рабочих мест и слабое транспортное сообщение.

«Есть и ситуация, когда пустуют даже такие квартиры, где можно жить: люди, которые стоят в очереди, отказываются туда ехать», - пояснил Бабрис.

В прошлом году за счёт фондов Европейского союза в крае отремонтировали 12 квартир, в этом году планируется восстановить ещё 12 социальных квартир в одном из домов Стружан.

В Министерстве экономики указывают, что строгих требований к обслуживанию пустующих квартир фактически нет, а затраты на их содержание часто превышают финансовые возможности самоуправлений. В рамках специальной программы поддержки в этом году по стране планируется отремонтировать около 900 пустующих квартир.

Купила место для авто за 6000 евро. А паркуются на нём посторонние!
«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне?
«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне? (1)

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня
До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса (1)

Важно 1 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман? (1)

Азбука здоровья 1 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня (1)

Важно 1 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос (1)

Важно 1 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта (1)

Азбука здоровья 1 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом (1)

Важно 1 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями? (1)

Наука 1 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

