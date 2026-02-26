Ринкевич подписал закон о старом городе Кулдиги

Закон регулирует сохранение, развитие и полноценное управление территорией площадью 173,18 гектара, включённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для старого города и его охранной зоны устанавливаются ограничения на строительство и реконструкцию зданий.

С 2029 года владельцы недвижимости в старом городе будут обязаны страховать свои здания. Кроме того, в Земельной книге должен будет отражаться их особый статус как культурных памятников на территории объекта всемирного наследия.

Муниципалитет Кулдигского края получит расширенные полномочия в вопросах недвижимости. В случае ненадлежащего содержания или угрозы утраты культурной ценности самоуправление сможет инициировать отчуждение таких объектов.

Также создаётся Совет сотрудничества старого города Кулдиги для координации участия государства, самоуправления и общества в управлении наследием.

Авторы закона подчёркивают, что документ усилит конкурентоспособность Кулдиги как направления культурного туризма, привлечёт инвестиции и создаст новые возможности для предпринимательства. В то же время предпринимательские организации выражают опасения, что новые нормы могут чрезмерно ограничить деловую активность.