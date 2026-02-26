Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

Ринкевич подписал закон о старом городе Кулдиги

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 07:59

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич провозгласил принятый Сеймом 12 февраля закон о сохранении и защите старого города Кулдиги. Документ вводит особую систему управления и надзора за историческим центром.

Закон регулирует сохранение, развитие и полноценное управление территорией площадью 173,18 гектара, включённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для старого города и его охранной зоны устанавливаются ограничения на строительство и реконструкцию зданий.

С 2029 года владельцы недвижимости в старом городе будут обязаны страховать свои здания. Кроме того, в Земельной книге должен будет отражаться их особый статус как культурных памятников на территории объекта всемирного наследия.

Муниципалитет Кулдигского края получит расширенные полномочия в вопросах недвижимости. В случае ненадлежащего содержания или угрозы утраты культурной ценности самоуправление сможет инициировать отчуждение таких объектов.

Также создаётся Совет сотрудничества старого города Кулдиги для координации участия государства, самоуправления и общества в управлении наследием.

Авторы закона подчёркивают, что документ усилит конкурентоспособность Кулдиги как направления культурного туризма, привлечёт инвестиции и создаст новые возможности для предпринимательства. В то же время предпринимательские организации выражают опасения, что новые нормы могут чрезмерно ограничить деловую активность.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым
Важно

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Важно

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? (1)

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня
Важно

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Читать
Загрузка

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

Азбука здоровья 11:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Читать

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

Важно 11:01

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Читать

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

Важно 11:00

Важно 0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Читать

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

Азбука здоровья 10:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Читать

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Читать

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

Наука 10:26

Наука 0 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

Читать