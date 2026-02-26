Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вопрос о конфискации активов России снят с повестки дня: глава МИД Германии

© Deutsche Welle 26 февраля, 2026 09:11

0 комментариев

Вопрос о возможности использования замороженных российских активов решен окончательно, заявил министр иностранных дел Германии Вадефуль. Он напомнил, что был найден другой вариант помощи Украине - беспроцентный кредит.

Несмотря на вето Венгрии на беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро, ЕС не вернется к рассмотрению другого варианта поддержки Киева, связанного с использованием заблокированных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево в среду, 25 февраля, в Берлине.

"Этот вопрос окончательно решен", - указал он, отклонив возможность возобновления дискуссий о передаче Украине замороженных средств РФ. Вадефуль напомнил, что Евросоюзу удалось найти "очень хороший запасной инструмент" - кредит на 90 млрд евро. Он раскритиковал позицию Венгрии, которая блокирует эту инициативу.

Немецкий министр заявил, что потрясен действиями венгерских властей, и опроверг связь между прекращением поставок по нефтепроводу "Дружба" и решением Будапешт заблокировать европейский кредит Украине. Венгрия "предает своюсобственную борьбу за свободу", подчеркнул Вадефуль.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что ЕС найдет возможность предоставить Украине обещанную поддержку. "Кредит был согласован 27 главами государств и правительств в Европейском совете. Они дали слово. Это слово не может быть нарушено", - сказала фон дер Ляйен в Киеве, добавив, что у ЕС есть "разные варианты", которые могут быть использованы.

Главные новости

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне?
Важно

«Это были бы пять трагедий Золитуде одновременно!» Готовы ли больницы Латвии к войне? (1)

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым
Важно

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Важно

Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми? (1)

Один шаг вперёд, спасший 200 жизней: тихий подвиг сержанта Эдмондса

11:13

0 комментариев

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Все говорят о блуждающем нерве! Новый «орган-звезда» или модный обман?

11:13

0 комментариев

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

До «потопа» — считанные дни и градусы. Оттепель может поднять воду до критического уровня

11:01

0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

«Ребята, это же безумие!». Хотел открыть счёт — получил допрос

11:00

0 комментариев

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Что на самом деле нужно волосам после зимы? Советы фармацевта

10:42

0 комментариев

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Поставил еду на плиту и чуть не погиб. Нелепый случай с отравлением дымом

10:37

0 комментариев

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые за три года изчезли пятна: а что будет с магнитными бурями?

10:26

0 комментариев

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

