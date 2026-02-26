Вопрос о конфискации активов России снят с повестки дня: глава МИД Германии

Несмотря на вето Венгрии на беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро, ЕС не вернется к рассмотрению другого варианта поддержки Киева, связанного с использованием заблокированных российских активов. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево в среду, 25 февраля, в Берлине.

"Этот вопрос окончательно решен", - указал он, отклонив возможность возобновления дискуссий о передаче Украине замороженных средств РФ. Вадефуль напомнил, что Евросоюзу удалось найти "очень хороший запасной инструмент" - кредит на 90 млрд евро. Он раскритиковал позицию Венгрии, которая блокирует эту инициативу.

Немецкий министр заявил, что потрясен действиями венгерских властей, и опроверг связь между прекращением поставок по нефтепроводу "Дружба" и решением Будапешт заблокировать европейский кредит Украине. Венгрия "предает своюсобственную борьбу за свободу", подчеркнул Вадефуль.



Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что ЕС найдет возможность предоставить Украине обещанную поддержку. "Кредит был согласован 27 главами государств и правительств в Европейском совете. Они дали слово. Это слово не может быть нарушено", - сказала фон дер Ляйен в Киеве, добавив, что у ЕС есть "разные варианты", которые могут быть использованы.



