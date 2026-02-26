Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Красиво жить не запретили: 160 яхт доставили в Россию в обход санкций через британские офшоры

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 10:04

Война с Украиной и западные санкции не остановили поставки яхт в Россию: чиновники и бизнесмены продолжают обзаводиться этими предметами роскоши, используя офшоры, говорится в исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия». Организация обнаружила 160 случаев ввоза и вывоза яхт для РФ через компании, зарегистрированные на Британских заморских территориях, в период с 2022 по первый квартал 2024 года. Чаще всего суда доставлялись по Черному морю — из Турции в Сочи и аннексированный Крым.

Через Каймановы острова в Россию была ввезена 46-метровая яхта Marlin, построенная на нидерландской верфи Heesen Yacht. По данным «Проекта», судно приобрели для сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который подарил его главе администрации президента Антону Вайно за обеспечение доступа к Владимиру Путину. Через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Farigton Holdings Limited в Россию также были доставлены яхты Miss Chocolate и Furious. Похожим образом осенью 2022 года компания «СтавропольАгросоюз» приобрела яхту Harmony стоимостью около $7,5 млн. По данным «Верстки», судно предназначалось для бизнесмена Алексея Сагала — владельца группы «Арнест» и покупателя российских активов нидерландской пивоваренной компании Heineken, ушедшей из-за войны.

В 2024 году доверенные лица зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приобрели для него новую яхту Hurry Up в Великобритании, сообщал The Insider. Стоимость судна, построенного в том же году на верфи Princess Yachts в английском Плимуте, составила $4,3 млн. Согласно таможенным данным, получателем был Фонд поддержки национальных морских программ, связанный с однокурсником Медведева Ильей Елисеевым. Последний является «кошельком» экс-президента и управляет его активами, выяснил в 2017 году Алексей Навальный.

В декабре 2023 года губернатор Приморья Олег Кожемяко обзавелся элитной яхтой White Pearl стоимостью 1,2 млрд рублей. Судно длиной 37 метров было построено в Италии в 2021 году и впервые ввезено в Россию в 2022 году через офшор WP Management, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Также в 2023 году в России оказалась скоростная яхта Pershing 9X стоимостью $10 млн с четырьмя каютами и вместимостью до 20 человек. Ее приобрели через Каймановы острова для бывшего украинского депутата и кума Путина Виктора Медведчука. После начала войны он был задержан СБУ, а затем обменян на пленных из подразделения «Азов» в сентябре 2022 года. Сейчас Медведчук живет в России.

Иногда одна фраза, сказанная под дулом пистолета, способна изменить судьбы сотен людей. Иногда один человек становится щитом для тысячи.

Ещё вчера все обсуждали микробиом. Сегодня — блуждающий нерв. Тот самый, который соединяет мозг почти со всеми внутренними органами и, по словам врачей, работает как «внутренний интернет» организма.

Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство земледелия, суровая зима 2026 года с большим количеством снега и толстым льдом создала условия для возможных масштабных и опасных паводков. В случае резкой оттепели весной риск наводнений существенно возрастёт.

Зритель программы TV24 «Stopkadri», зарегистрировавший SIA и решивший заняться бизнесом, попытался открыть расчётный счёт в одной из латвийских коммерческих банков. Название банка в эфире сознательно не называли, пояснив, что требования продиктованы общим регулированием и фактически одинаковы для всех банков.

Вот пять этих важных шагов к здоровью волос, исходя из ценного опыта сертифицированного фармацевта и члена правления Mēness aptieka Эрики Петерсоне.

Как сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, в среду около 12.00 в волости Мазсалацас Валмиерского края произошёл несчастный случай — человек отравился дымом из-за подгоревшей на плите еды.

На Солнце впервые с 2022 года не было видно солнечных пятен. В прошлый раз его диск был абсолютно "чистым" 8 июня 2022 года – более 1 355 дней назад. Это может свидетельствовать о переходе текущего солнечного цикла к более спокойной фазе, пишет Space.com.

