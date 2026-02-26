Красиво жить не запретили: 160 яхт доставили в Россию в обход санкций через британские офшоры

Через Каймановы острова в Россию была ввезена 46-метровая яхта Marlin, построенная на нидерландской верфи Heesen Yacht. По данным «Проекта», судно приобрели для сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который подарил его главе администрации президента Антону Вайно за обеспечение доступа к Владимиру Путину. Через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Farigton Holdings Limited в Россию также были доставлены яхты Miss Chocolate и Furious. Похожим образом осенью 2022 года компания «СтавропольАгросоюз» приобрела яхту Harmony стоимостью около $7,5 млн. По данным «Верстки», судно предназначалось для бизнесмена Алексея Сагала — владельца группы «Арнест» и покупателя российских активов нидерландской пивоваренной компании Heineken, ушедшей из-за войны.

В 2024 году доверенные лица зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приобрели для него новую яхту Hurry Up в Великобритании, сообщал The Insider. Стоимость судна, построенного в том же году на верфи Princess Yachts в английском Плимуте, составила $4,3 млн. Согласно таможенным данным, получателем был Фонд поддержки национальных морских программ, связанный с однокурсником Медведева Ильей Елисеевым. Последний является «кошельком» экс-президента и управляет его активами, выяснил в 2017 году Алексей Навальный.

В декабре 2023 года губернатор Приморья Олег Кожемяко обзавелся элитной яхтой White Pearl стоимостью 1,2 млрд рублей. Судно длиной 37 метров было построено в Италии в 2021 году и впервые ввезено в Россию в 2022 году через офшор WP Management, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Также в 2023 году в России оказалась скоростная яхта Pershing 9X стоимостью $10 млн с четырьмя каютами и вместимостью до 20 человек. Ее приобрели через Каймановы острова для бывшего украинского депутата и кума Путина Виктора Медведчука. После начала войны он был задержан СБУ, а затем обменян на пленных из подразделения «Азов» в сентябре 2022 года. Сейчас Медведчук живет в России.